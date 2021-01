Roberts Štelmahers jäi hoolimata kaotusest Kalev/Cramo esitusega rahule

Kalev/Cramo juhtis enne neljandat veerandaega kuue punktiga, aga viimased kümme minutit kaotati 7:20.

"Lasime Rolands Freimanisel kaugelt tabada ja see hävitas meie kaitse. Me ei täitnud kokkuleppeid, kuidas teda katta. Aga kokkuvõttes olen rahul, kuidas mängijad õhukese koosseisu kiuste võitlesid. Üldiselt süsteem toimis. Loomulikult on meie kehad natuke väiksemad ja jäime seetõttu hätta, aga muidu oli okei," rääkis Štelmahers pressikonverentsil.

Teise veerandaja lõpus pidi mängust lahkuma ka Sten Sokk, kes viidi pärast kokkupõrget Freimanisega õmblema. Soku lõua alla tekkis haav.

"Vajame igat mängijat, eriti, kui meil on 7-9 meest, keda kasutada saame. Sokk on meie jaoks eriti tähtis. Ta on kogenud, ta annab meile juurde kavalust ja kolmepunktiviskeid - ta mõistab korvpalli väga hästi," lausus Štelmahers.

Millal Chavaughn Lewis, Devin Thomas ja Kregor Hermet taas mänguvalmis on, ei osanud peatreener öelda.