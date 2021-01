Roberts Štelmahers: iga võit VTB-s on meie jaoks suur sündmus

Kalevlaste mõlemad võidud ongi tulnud Tsmoki üle. Detsembri alguses võitis Kalev/Cramo Tsmokit kodus tulemusega 88:82. Kahe võidu kõrval on Cramol kirjas kaheksa kaotust.

"See oli keeruline mäng. Olen väga õnnelik meeste üle, kes tänase päeva vastu pidasid," sõnas VTB Ühisliiga kodulehe vahendusel kalevlaste loots Roberts Štelmahers. "Võõrsil on alati raske võita."

Štelmahers ja Co läksid Tsmokile vastu ilma Chavaughn Lewise, Kregor Hermeti ja Devin Thomaseta. Lewist on juba pikemat aega seganud vigastus, Hermet ja Thomas veetsid jaanuari esimese poole koroonaviiruse tõttu karantiinis. "Iga võit VTB-s on meie jaoks suur sündmus. Lisaks mängisime pooliku koosseisuga, sest mõned mängijad on jätkuvalt haiged," lisas Štelmahers.

"Õnnitlused Kalevile teenitud võidu puhul," tunnustas Minski Tsmoki peatreener Rostislav Vergun kalevlasi. "Mängisime kaitses liiga kergelt ja lasime vastastel lihtsaid punkte visata. Muutusi on vaja, et meeskonda veidi raputada ning proovida lõpetada hooaeg edukamal toonil."

Kalev hoiab kahe võidu ja kaheksa kaotusega tabelis 11. kohta. Valgevene klubi saldoks on kaks võitu ja kümme kaotust.

