Peterburi Zeniti kogenud peatreener Kalevi käest saadud kaotuse järel: vastase alahindamine ei tule kõne allagi

„Võitlesime päris korralikult. Meil oli aga suuri probleeme kaugvisetega. Tabasime 28-st viskest ainult kuus. Lõpuks tuligi vahe peamiselt tabavusprotsendi pealt,“ tunnistas varasemalt ka Madridi Reali, Kaunase Žalgirist ja Malaga Unicajat juhendanud 55-aastane hispaanlane. „Sellise visketabavusega ongi Kalevi tasemel meeskonda raske alistada.“

Plaza ei soovinud kohtumise järel tuua ühtegi vabandust ning tunnustas eelkõige kalevlasi. „Kui kaotad, siis järelikult mängis vastane hästi. Olen vaadanud Kalevi viimaseid mänge. Nad on kaitses väga aktiivsed ning segavad hästi viskeid,“ kiitis hispaanlane.

Lõpetuseks tahtis ta rõhutada, et kalevlasi ei alahinnatud. „Mind tundvad inimesed teavad, et ma ei alahinda kunagi kedagi. Olen näinud kõike ning elu on õpetanud, et kõiki vastaseid tuleb tõsiselt võtta. Vastase alahindamine ei tule minu puhul kõne allagi,“ tunnistas Plaza mängujärgsel pressikonverentsil.