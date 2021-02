Peatreener Štelmahers Kalev/Cramo ajaloolisest võidust: see on minu ja mängijate jaoks suur päev

"Mida ma oskan CSKA võitmise järel öelda? Tahan öelda kõikidele mängijatele "aitäh". Nad võitlesid algusest lõpuni väljakul iga meetri eest," rääkis Štelmahers pressikonverentsil.

"Osade mängijate jaoks on see vaimselt suur samm edasi. Nad näevad, et nad suudavad paremaks minna ja korraliku tööga midagi saavutada. Olen nende üle väga õnnelik. See on minu jaoks suur päev ja mängijate jaoks samuti," lisas teist hooaega Kalev/Cramo eesotsas olev lätlane.

Kalevi Venemaa turnee jätkub uuel nädalal Permis, kus nii teisipäeval kui ka reedel kohtutakse sealse Parmaga. Parmal on 13 mängust viis, Kalevil kolm võitu.