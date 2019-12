Peatreener Roberts Štelmahers vabandas CSKA-le suurelt kaotanud Kalev/Cramo esituse eest

Kalev/Cramo peatreener Roberts Štelmahers tunnistas pressikonverentsil, et võistkond ebõnnestus täielikult.

"Tahan enda, oma abiliste ja mängijate nimel tänase esituse pärast vabandada. Oleme rõõmsad, et saali tuli nii palju pealtvaatajaid, aga võib-olla lisas see meile stressi. Aga see on meie elu ja töö, peame paremini mängima," rääkis ta.

"Täna polnud meie päev. Püüdsime võidelda, aga CSKA näitas enda tugevust, tarkust ja kvaliteeti. Suutsime mõned poolvabad visked sisse panna, aga meile ei tulnud midagi lihtsalt kätte. Nad olid kõigeks valmis. Väga raske on sellise võistkonna vastu mängida," lisas lätlane.

Peatreeneri sõnul polnud tegu vaimselt hooaja kõige raskema kohtumisega, kõige enam pingeid tekitavad mängud lähikonkurentidega. Viis võitu ja seitse kaotust kogunud Kalev/Cramo jahib endiselt play-off'i kohta, tänase kaotuse järel langeti võiduprotsendilt üheksandaks.

"CSKA vastu tekitas pinget võib-olla pealtvaatajate hulk, mitte tabeliseis. Mängijad peavad platsile tulema ja nautima seda, mida nad teevad. Vabadelt kohtadelt tuleb sisse visata. Keegi ei oota neilt, et CSKA-d tuleks võita. Me üritasime, meil oli plaan, aga see ei töötanud," selgitas Štelmahers.