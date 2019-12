OTSEBLOGI | VTB-s viiendat võitu jahtiv Kalev/Cramo võõrustab tabeli viimast Minski Tsmokit

VTB: BC KALEV/CRAMO - MINSKI TSMOKI

Kalevi algviiskus tulevad platsile: Vinales, Škele, Dorbek, Kangur ja Kitsing

Tsmoki rivistuses on koguni kolm endist kalevalast: Branko Mirkovic, Vitali Ljutitš ja Maksim Salaš.

Mõistagi ei saa vastast alahinnata ning mäng ei tõota tulla Kalevi jaoks kerge.

Tänases kohtumises on Kalev/Cramo selge soosik ning võit kohustuslik. Kalevil on seni neli võitu ja neli kaotust, Minski Tsmoki on kaotanud kõik seitse seni peetud kohtumist.

Tere õhtust! Mängu alguseni on jäänud pisut üle viie minuti.