OTSEBLOGI | Vaid kaotusi tunnistanud Avtodoriga kohtuv Kalev/Cramo jahib VTB-s neljandat võitu, poolaeg napilt võõrustajatele

VTB: AVTODOR - BC KALEV/CRAMO

73:62. Škele tabab vabavisked.

73:60. Mihhailovski vastab kolmesega ja Avtodori edu on juba 13-punktiline.

70:60. Raieste kahene vähendab vahet.

66:58. Vinales vähendab vahet.

66:56. Valusa käega Hicks tabab kolmese, Kalev taas 10ga maas.

61:56 Hicks toob järjekordsed punktid.

59:55. Hicks realiseerib mõlemad vabavisked, aga olulisem on see, et Kanguril on kirjas juba neli viga.

57:53. Starks tabab Avtodori poolt kahese.

Teine poolaeg on alanud!

Avtodori poolt on Hicks juba toonud 18 punkti. Cramo resultatiivseim on 14 silmaga Kitsing, 12 punkti on lisanud värske täiendus Holton.

55:53. Poolaeg läbi. Cramo siiski poolajaks juhtima ei pääsenud.

52:53! Škele ja Holton sepistavad efektse korvi ja Cramo üle pika aja ees!

52:51. Škele toob kiirrünnakust kaks punkti juurde, poolaja lõpuni jäänud 1.32.

50:47. Jõesaar ei jää vastust võlgu!

50:44. Umeh paneb üle Kitsingu käe kolmese.

Ohumärk on see, et Kitsingul ja Kanguril juba kolm viga kirjas.

47:44. Škele leiab hea sööduga Kanguri, kes korvi alt ei eksi.

45:42. Vinales tabab kahese. Poolaja lõpuni jäänud veidi üle 4 minuti.

45:40. Holton toob Kalevile järjekordsed punktid, kuid heas hoos Hicks hoiab Avtodori edu 5 peal.

39:38. Hicks tabab kolmese, aga Kitsing ei jää vastust võlgu. Kalev püsib ilusti mängus praegu.

36:35. Sokk tabab kolmese ja Cramo tuleb 10-punktilisest kaotusseisust vaid 1 peale.

36:32. Kitsing tabab kõik vabavisked ja ühtlasi saab Cramo veel rünnakuõiguse.

Ärevad hetked... Kitsingu vastu tehti viskel viga ja eestlane maandus valusalt jala peale. Tundub õnneks, et Kitsing saab siiski kohtumist jätkata.

36:29. Holton paneb kohe otse ka kolmese!

33:26 Oma esimesed punktid VTB-s saab kirja värske täiendus Jonathan Holton, kes saab kirja 2+1 rünnaku!

33:23.Avtodori edu juba 10 punkti. Cramol veel teisel veerandil punktiarve avamata.

31:23. Avtodor on teist veerandit kohe 5:0 spurdiga alustanud.

26:23. 1. veerand läbi! Kalevil oli võimalus veel seis viigistada, kuid Dorbeku kolmene läks mööda.

26:23. Škele vabaviskejoonelt ei eksi.

26:19. Mihhailovski tabab kolmese ja Avtodor on saanud kätte 7-punktilise edu.

19:19. Kitsing tabab kõik vabavisked.

19:16. Kitsingu vastu tehakse kolmesel viga, eestlane saab 3 vabaviset.

15:13. Heas hoos Hicks viib Avtodori esmakordselt juhtima. Veerandi lõpuni jäänud 3:34.

11:13. Jaitech tabab kahese.

9:13. Cramol rünnak jookseb, Kangurilt järjekordsed punktid.

6:11. Kangur toob korvi alt kaks punkti juurde.

4:7. Kitsing kasvatab Kalevi edu.

4:5. Hicks vähendab vahet.

2:5. Vinales tabab kolmese.

0:2. Škele toob korvi alt kaks punkti.

Kohtumine on alanud!

Cramo algviisik: Vinales, Kangur, Dorbek, Škele, Kitsing

Tervist, korvpallisõbrad! Juba peagi jätkub VTB hooaega Kalev/Cramo jaoks. 10 minuti pärast algab võõrsil kohtumine Saraatovi Avtodoriga.