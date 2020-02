OTSEBLOGI | Kolme põhimeheta mängiv Kalev/Cramo jäi Venemaa tippklubi vastu poolajaks kaotusseisu

Kalev/Cramo on hetkel turniiritabelis 7 võidu ja 10 kaotusega kaheksandal kohal. Tabeli keskel on endiselt seis väga tihe ning kohtadel viiendast üheteistkümendani meeskondade vahed minimaalsed. Viiendal kohal oleval Jenissei meeskonnal on sarnaselt Kalev/Cramole 7 võitu, seda küll 9 kaotuse kõrval. Samas on üheteistkümnendal kohal olev Astana meie klubist ainult võidu kaugusel (6 võitu ja 10 kaotust). Seega on play-offi pääsemise nimel iga mäng väga oluline ja sõltuvalt ühest võidust või kaotusest on võimalik tabelis kas kõvasti tõusta või langeda.

Kalev/Cramo mängijad jätkavad nüüd koondiseakna tõttu tehtud liigapausi järel oma Venemaa avastamist, mis algas suurepärase 76:75 võiduga Peterburi Zeniidi üle. Sellele järgnesid kaotused 73:86 Krasnodari Jenisseilt ja 67:81 Moskva CSKA-lt.