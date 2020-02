OTSEBLOGI | Kas Kalev/Cramo suudab Euroliiga klubi ka võõrsil üllatada?

Huvitaval kombel on Zeniidi meeskond olnud just kodusaalis väga kesine – Jubileinõi spordipalees on 7-st kohtumisest suudetud võita vaid üks. Seevastu võõrsil kogutud saldoks on 5-2. Kalev/Cramo on vastupidi olnud kodusaalimeeskond, kui Tallinnas on senine resultaat positiivne (5-4). Väljas on 5-st peetud kohtumisest teenitud üks võit.

Kuigi viimases Paf Eesti-Läti korvpalliliiga kohtumises Tartu Ülikooli vastu andis ameeriklase Michael Finke põlv soojendusel ennast tunda ja jättis mehe lõpuks kohtumisest eemale, siis midagi tõsist ei tohiks jalaga olla. Peterburi reisi võtab meeskond ette igatahes täiskoosseisus ja kõik mängijad peaksid olema valmis peatreener Robert Štelmahersi käsu peale ka väljakule jooksma.

BC KALEV/CRAMO - PETERBURI ZENIT Zenit läheb kaks minutit enne esimese veerandi lõppu 22:18 ette, Gustavo Ayoni arvel on juba 9 punkti. Pool esimesest veerandist mängitud, Zenit juhib 10:9. Zenitil on vigastustega väljas Mateusz Ponitka, Alex Renfroe, Colton Iverson ja Dmitri Hvostov. Kalevil peaks täna kõik mehed rivis olema, algkoosseis oli traditsiooniliselt Kyle Vinales, Aigars Škele, Janari Jõesaar, Kristjan Kangur, Kristjan Kitsing. Kalevi kapten Kristjan Kangur tabab kolmese ja viigistab. 5:5. Tere pärastlõunat! Zeniti ja Kalev/Cramo mäng on alanud. Zenit on esimese pooleteise minutiga 5:2 ette läinud.