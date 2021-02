OTSEBLOGI | Kalev/Cramo võõrustab Ühisliigas tabeli eelviimast võistkonda

Kalevil on Ühisliigas kaks võitu ja üheksa kaotust, Jenisseil kaks võitu ja kümme kaotust. Tabeli viimasel kohal on Minski Tsmoki, kellel on võrreldes Jenisseiga veel üks kaotus enam. Tsmoki ongi ainus võistkond, keda Kalev/Cramo tänavu võita on suutnud.

Jenisseil on kirjas võidud Permi Parma (võõrsil 84:67) ja Astana (kodus 77:76) üle. Astana alistati 24. jaanuaril.

Jenissei kuulsaim mängija on Venemaa koondislane Mihhail Kulagin, kes on viis aastat leiba teeninud Moskva CSKA-s. Ta on keskmiselt 16,7 punktiga ka Jenissei suurim skooritegija, aga võidumängus Astana üle ta kaasa ei teinud. Täna peaks Kulagin siiski mängima.

Vigastuste tõttu ei sõitnud Eestisse kolm Jenissei rotatsiooni kuuluvat mängijat: Ivan Viktorov, Aleksander Gudumak ja Sergei Balašov.

Kalev/Cramo kodulehe teatel on endiselt väljas tagamees Chavaugh Lewis, kellele tehakse neljapäeval uus magnetuuring ning siis pannakse paika edasine plaan. Devin Thomase ja Kregor Hermeti taastumine koroonaviirusest on kulgenud eeldatust raskemini, mistõttu nende osalemine otsustatakse alles vahetult kohtumise eel.

Kalev/Cramo - Krasnojarski Jenissei Tere õhtust! Kalevi ja Jenissei matši alguseni on jäänud alla kümne minuti.