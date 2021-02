OTSEBLOGI | Kalev/Cramo tabas suur mõõn - kolmas veerand kaotati Parmale 18 punktiga!

Kalev alustas suurepäraselt ning võitis avaveerandi 26:18 ja kasvatas poolajavileks eduseisu juba 15-punktiliseks (47:32). Kolmanda veerandi alguses tabas aga kalevlasi suur mõõn ning Parma jõudis nelja minuti jooksul tehtud 14:0 vahespurdi abil punkti kaugusele (47:46). Kalev ei saanudki oma mängu korralikult käima ning lõpuks kuulus kolmas periood Parmale koguni 29:11. Lõpuveerandit alustasid Permi korvpallurid eduseisus 61:58.

Otsustava neljandiku alguses tegi Parma uue spurdi - 9:0 - ja pääses juba 12 punktiga ette (70:58).

Teisipäeval kaotas Kalev/Cramo võõrsil Parmale 72:80. Täna on ametlikult tegu Kalevi kodumänguga, aga võistluspaigaks on taas Perm.

Jaanuari alguses toimuma pidanud kalevlaste kodumäng jäi koroonaviiruse tõttu viimasel hetkel ära. Permi mängijad olid selleks hetkeks juba Tallinnasse sõitnud Kompromissina leppisid võistkonnad kokku, et Kalev peab oma kodumängu Permis.

Kalev/Cramo on tänavu võitnud kolm mängu, kaotusi on tulnud 11. Turniiritabelis on Kalev 12. ehk eelviimasel kohal. Parma on kuue võidu ja kaheksa kaotusega üheksandal positsioonil.

Kalev/Cramo - Permi Parma PPermi klubi juhib juba 70:58. Teise perioodi seis on hetkel Parmale 38:11! Zukauskase kolmese järel on Parma juba 9 punktiga ees - 58:67. Grigorjev tabab lõpuveerandi alustuseks kolmese - 58:64. Kalev on kolmanda veerandi lõpuks kaotusseisus 58:61. See periood kuulus Parmale koguni 29:11. Parma asub juhtima 59:56. Kalev on suutnud kaheksa minutiga visata vaid 9 punkti ning on sellel veerandil kaotusseisus 9:24. Parma jõuab viigini 54:54. Nurger teeb seisuks 54:50. Sokk tabas vabavisked - 52:49. Jõesaare kolmene lõpetas Kalevi kuiva seeria - 50:46. Parma on teinud juba 14:0 spurdi. Seis 47:46. Hermet ja Keene patustavad pallikaotustega... Kalev on 3. veerandi alguses kolm minutit kuival olnud ja võtab uue mõtlemisaja. Bulanovi kolmene teeb seisuks 47:42. Parma on teinud juba 7:0 spurdi - 47:39. Kalev võtab kiiresti mõtlemisaja. Kalev teeb praaki ja Parma vähendab vahe 47:36-le. Kolmas veerand on alanud. Kalev võidab avapoolaja 47:32. Keene tabas lõpus kolmese ja viis oma isikliku punktiskoori juba 17-ni. Tema visked mängust suurepärased 7/9. Hermet on toonud 9, Thomas 6 punkti. Savovic tabas kolmese - 44:32. Kalev võttis mõtlemisaja. Thomas teeb seisuks juba 44:29. Kui eelmises mängus andsid suure panuse Parma vahetusmehed, siis täna on nad pingilt saanud vaid 4 punkti (Kalevi varumehed 14p). Keene teeb seisuks 40:28. Tema arvel juba 14 punkti. Jõesaare kolmene kasvatab vahe taas kümnele punktile - 38:28. Parma vähendab kaotusnumbrid 28:35-le. Dorbek tabab - 35:25. Teise veerandi keskel on Kalevi edu 33:25. Jõesaar teeb seisuks 33:22. Kalevi visked mängust on 57%, Parmal vaid 36%. Kalevi kolmesed suurepärane 6/11 ehk 54%. Keene`i korvi järel oli Kalevi edu 11 punkti - 31:20. Keene tabab kolmese seisuks 29:20. Kalev võitis avaveerandi 26:18. Kaufmanise kolmese järel on Kalevi edu +10 - 26:16. Hermet realiseeris vabavisked ja Kalev on pääsenud ette 23:16. Hermet tabas kaugviske. Seis 21:16. Hermet tabas kolmese ja Kaufmanis kahese. Seis 17:13. Juskevicius tabas kolmese - 7:10. Thomas surus palli korvi - 7:6. Keene teeb seisuks 5:3. Dorbeki kolmene viib Kalevi ette 3:0. Mäng on alanud! Kalevi algrivistus Dorbek, Keene, Jõesaar, Thomas ja Kemp. Teisipäevase mängu kokkuvõte:https://www.delfi.ee/article.php?id=92506647