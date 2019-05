OTSEBLOGI | Kalev/Cramo peab Ühisliiga play-off'is Kaasani Uncsiga võrdset heitlust

Kaasani Unics - Kalev/Cramo 4.55 kolmanda veerandaja lõpuni. 58:55 - Kolešnikov realiseerib kaugviske. 55:55 - Wroten tabab kaugviske. 55:52 - Ejim kahene. Lewis saab vigastada ning lahkub väljakult. 53:52 - Mirkovic tabab kaugviske. 53:49 - Moultrie kahene. 53:47 - Morgan avab kolmanda veerandaja skoori. Kolmas veerandaeg on alanud! Avapoolajal tõi McCollum Unicsile koguni 17 punkti. Kalev/Cramole on Lewis toonud 15 silma. Teine veerandaeg läbi! 51:47 - McCollum tabab viimasel sekundil kahese. 49:47 - Moultrie tabab kahest vabaviskest ühe. 49:46 - Mirkovic tabab kaugviske. 49:43 - Kolešnikov tabab kaks vabaviset. 47:43 - Lewis tabab kahest vabaviskest ühe. 47:42 - Morgan vastab kiirelt. 45:42 - Lewiselt kaks silma. 45:40 - McCollum paneb veel ühe kaugviske. 42:40 - Sergejev lajatab nüüd veel kaugviske ja Unics teeb 8:0 spurdi. 39:40 - McCollumilt kaks tabavat vabaviset. 37:40 - Morgan tabab kahest vabaviskest ühe. 4.53 teise veerandaja lõpuni. 36:40 - McCollumilt kaks silma. 34:40 - Wroten võtab palli vahelt ning surub palli korvi. 34:38 - Lewis tabab ka vabaviske. 34:37 - Lewiselt kaks silma. 34:35 - Ejim tabab kaks vabaviset. 32:35 - Lewis tuleb kiirelt üle ja realiseerib olukorra korvi alt. Unics võtab aja maha, 7.20 teise veerandaja lõpuni. 32:33 - Kitsing võtab ründelaua ja paneb palli korvi. 32:31 - Moultrie jääb korvi all vabaks ja tabab. 32:29 - Ejim paneb nüüd tabava kaugviske. 29:29 - nüüd Lewiselt kolmene. 29:26 - Ejim toob kaks silma Unicsile. 27:26 - Lewis toob kaks silma juurde ja vahe jällegi minimaalne. Esimene veerandaeg läbi! 27:24 - Wroten lõpetab veerandaja tabava kaugviskega. 27:21 - McCollum paneb veel ühe kaugviske. 24:21 - Mirkovic lisab veel ühe kaugviske. 24:18 - McCollumilt kolmene. 21:18 - Wroten tabab kaks vabaviset. 21:16 - Mirkovic tabab kaugviske. 21:13 - Kolešnikov murrab edukalt kalevlaste maa-ala. 19:13 - Lynch tabab kahest vabaviskest ühe. 19:12 - Morganilt haak. 17:12 - Morgan tabab kaks vabaviset. Kalev/Cramo võtab kiirelt aja maha, 3.46 avaveerandi lõpuni. 15:12 - McCollum saab korvi all palli ning lahendab olukorra kindlalt. 13:12 - Kolešnikov viib omakorda Unicsi juhtima. 11:12 - Moultrie viib juba Kalevi juhtima. 11:10 - Moultrie realiseerib Lewise söödu. Vahe minimaalne. 5.55 esimese veerandaja lõpuni. 11:8 - nüüd kaks silma Lewiselt. 11:6 - Keedus toob Kalevile punktilisa. 11:4 - Morganilt veel kaks silma. 9:4 - Morganilt kaks punkti. 7:4 - Moultrie vastab kahesega. 7:2 - Ndour kahene. 5:2 - Kurbas surub palli korvi. 5:0 - Smith lajatab ka kaugviske. 2:0 - Smith avab kohtumise skoori ning Unics juhib. Kohtumine on alanud! Unicsi algkoosseis: Morgan, Ndour, Smith, Kolesnikov, Ponkrašov. Kalev/Cramo algkoosseis: Lewis, Mirkovic, Kurbas, Kangur, Moultrie. Kalev/Cramo esimene Ühisliga play-off'i kohtumine on kohe algamas.

Kalev kogus põhiturniiril 14 võitu ja 12 kaotust ning teenis otsustavateks mängudeks seitsmenda asetuse. Unics oli põhihooajal Moskva CSKA järel teine, kogudes 21 võitu ja 5 kaotust.

Unics on üheksa Ühisliigas mängitud hooaja jooksul jõudnud kuuel korral nelja parema hulka. Finaalis on Martin Müürsepa endine koduklubi mänginud kolmel korral (2010, 2012, 2016) ja kaotanud alati CSKA-le. Veerandfinaalis on pidama jäädud kolmel puhul ning huvitaval kombel on alati komistuskiviks osutunud Krasnodari Lokomotiv-Kuban.

Kalev ja Unics on Ühisliigas mõõgad ristanud 16 korral. Eesti esiklubi ainus võit pärineb 2013. aastast, kui Vlad Moldoveanu, Rain Veidemani, Frank Elegari, Armands Škele ja Indrek Kajupanga vedamisel teeniti kodus mälestusväärne 60:57 võit, meenutab suurt õnnestumist klubi koduleht.

Tänavu oli Kalev jaanuaris lähedal Unicsi üllatamisele võõrsil, kuid Martin Dorbeku viimase sekundi ebaõnnestunud kaugviske järel ikkagi kaotati 74:76. Aprilli alguses peetud korduskohtumise kaotas Kalev koduväljakul märksa kindlamalt, 95:107. Omavahelistes kohtumistes on Donaldas Kairyse hoolealustele kõige enam peavalu valmistanud ameeriklased Jamar Smith ja Errick McCollum, kes tõid avamängus kahe peale 30 ja teises suisa 52 punkti.