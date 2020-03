OTSEBLOGI | Kalev/Cramo peab Kasahstanis üliolulise kohtumise, esimene poolaeg kaotati napilt

Kalev/Cramo hoiab 7 võidu ja 11 kaotusega 10. kohta, aga vahed on väga väikesed. Astanal on 7 võitu ja 10 kaotust, aga nemad on tabelis seitsmendad. 5.-11. kohta lahutab vaid üks võit.

Kalev/Cramo eest peaks debüüdi tegema nende uus ameeriklane Tekele Cotton. Suure tõenäosusega ei saa platsile tulla lätlane Aigars Škele.

Kodus kohtus Kalev/Cramo Astanaga eelmise aasta novembri lõpus ning saadi tähtis 84:76 võit. Tookord olid suurepärases hoos Kyle Vinales ja Janari Jõesaar. Esimene neist kogus 23 punkti, 8 lauapalli ja 7 resultatiivset söötu ning teine 21 punkti ja 8 lauapalli. Vastastest oli resultatiivseim Malcolm Hill 22 punktiga.

Astana - Kalev/Cramo Algas teine poolaeg! Poolaja lõpp läks siiski käest ära, Kalev on 37:39 taga. Kitsing saab küünarnukiga vastu nägu ja jääb korraks platsile lebama, Astana kasutab ülekaalu ära. Kalev on siiski 33:30 ees. Kalev on kolm ja pool minutit enne poolaja lõppu 33:28 ette läinud. Punkt-punkti mäng jätkub, Astana juhib kuus ja pool minutit enne lõppu 28:27. Kalev lõpetas esimese veerandaja kehva kaitsega, aga väike eduseis siiski 10 minuti järel on. 22:21. Kaks minutit esimese veerandi lõpuni, Kalev 19:15 ees. Cottonilt vees üks kolmene! 13:10 Kalevile. Cotton tabab kolmese ja temal on ka nüüd Kalevi särgis Ühisliigas punktiarve avatud. 10:10. Astana 214 cm pikkune tsenter Dušan Ristic on kiirelt neli punkti toonud, aga Jõesaare kolmene hoiab Kalevit mängus. 7:5 Astanale. Mäng algas! Kalev/Cramo algviisik: Kyle Vinales, Tekele Cotton, Janari Jõesaar, Kristjan Kangur, Kristjan Kitsing. Seega saab uus mees Cotton kohe oma võimaluse. Tere ja ilusat ennelõunat! Mäng on kohe algamas.