OTSEBLOGI | Kalev/Cramo mängib Ühisliigas vigastustest ja koroonast räsitud Himkiga

Himki - Kalev/Cramo

Üleplatsimees on 11 punktiga Jegor Vjaltsev, 9 punkti on Jonas Jerebko arvel. Kalevi poolelt on Janis Kaufmanis visanud 6 punkti, Thomas, Keene ja Hermet on 4 punkti peal.

Esimene veerand läbi, Himki on ees 28:24.

11 punkti toonud Jegor Vjaltsevi korvid kasvatavad Himki edu 28:20 peale.

Vahetusest sekkunud Devin Thomas on Kalevile toonud neli punkti ja Himki edu on poolteist minutit enne esimese veerandi lõppu vaid 23:20.

Kiire ja skoorirohke mäng: seitsme minuti järel on Himki ees 23:16. Jerebko on Himkile toonud juba üheksa punkti.

Himki on nelja minuti järel 16:9 ees.

Ega Kalevil oluliselt hõlpsam pole. Mängumeestest on pingilt võtta Sten Sokk, Davin Thomas ja Tanel Kurbas. Kaasas on ka Indrek Sunelik (20) ja Nord/Cramo spordiklubi kasvandik Julius-Erik Kastein (17).

Himki on kahe minutiga 9:2 ette läinud. Väga lihtne Venemaa hiiul täna siiski ilmselt olema ei saa, sest koosseisus on vaid seitse kogenumat mängijat, nende hulgas vaid kolm välismaalast. Pingilt on tuntumatest palluritest võtta vaid Sergei Monja ja Vjatšeslav Zaitsev.

Mäng on alanud!

Algkoosseisud: Kalev: Marcus Keene, Janis Kaufmanis, Gabe Bealer, Kregor Hermet, Rauno Nurger.Himki: Dairis Bertans, Egor Vjaltsev, Sergei Karasjov, Jonas Jerebko, Devin Booker.

Tere õhtust, korvpallisõbrad! Mängu alguseni on jäänud pisut üle viie minuti.