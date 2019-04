OTSEBLOGI | Kalev/Cramo kohtub Venemaa tippklubi Unicsiga. Kui kõvaks lahinguks läheb?

BC Kalev/Cramo - Kaasani Unics

27:22 Lynch vabaviskejoonelt 2/2.

Suurepärane viskeblokeering Lynchilt!

25:22 Lynch pealt. Veerandaeg Kalevile!

23:22 Lynch vabaviskejoonelt 1/2, Kitsing võttis ründelaua.

22:22 Vastased tabasid kolmese. Käib veerandaja viimane minut.

22:17 Wrotenilt 2+1 rünnak.

19:15 Wroten vabavisetest.

17:13 Moultrie korvi alt.

Ka Keedus ja Kitsing esimest korda väljakule. Ning Wroten ka. Väga lühikese ajaga neli vahetust. Liiga riskantne?

Mängitud viis ja pool minutit. Lewis väljakult ära ja Dorbek sisse.

15:11 Moultrie vabaviskejoonelt 2/2.

13:9 Moultrie korvi lähistelt.

11:7 Kangur korvi alt.

9:7 Mirkovic vabaviskejoonelt 2/3.

7:4 Moultrie vabaviskejoone kaare juurest.

7:7 Kaimakoglu 2+1 rünnak. Mängitud kolm ja pool minutit.

5:4 Moultrie kauge kahene.

3:4 Lewis vabaviskejoonelt 1/2.

Unicsil väljakul - Kaimakoglu, Ejim, Morgan, Smith ja Sergejev.

2:2 Unicas avas skoori kiirrünnakust, Kurbaselt floater.

Mäng läks käima!

Cramo algviisik - Mirkovic, Kangur, Moultrie, Kurbas ja Lewis.

Cramol on kõik olulised tegijad rivis, ollakse täiskoosseisus. Unicsil peaks olema sama teema. Kõik leegionärid ei saa lihtsalt kaasa teha, kuna neid on liiga palju. Kuus on ühel mängul maksimum, meeskonnas on leegionäre kaheksa.

Muide, üks vilemeestest on täna Olegs Latiševs, kes kaks päeva tagasi saatis Kalev/Cramo peatreeneri Eesti-Läti liiga pronksimängus väljakult minema.

Tere õhtust! Suur korvpall taas koduõuel. VTB Ühisliigas Kalev/Cramo vastaseks tänavune EuroCupi poolfinalist ja VTB tabeli teine meeskond Kaasani Unics.

