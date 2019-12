OTSEBLOGI | Kalev/Cramo kohtub tugeva Venemaa klubiga, külla sõidab tuttav ameeriklane

Kalev/Cramo asuv tabelis nelja võidu ja viie kaotusega kuuendal kohal, aga esmaspäeval tuli kalevlastel koduväljakul vastu võtta valus kaotus Minski Tsmokilt. Valgevene klubi jaoks oli sellel hooajal tegu alles esimese võiduga.

Jenissei on esinenud edukalt, nad on viie võidu ja kahe kaotusega koguni teisel kohal. Muuhulgas on alistatud Moskva CSKA ja Krasnodari Lokomotiv-Kuban.

Jenissei ridades peaks Tallinnasse tulema ka nende värske täiendus Chavaughn Lewis, kes mängis mullu Kalev/Cramo eest.

Kalev/Cramo - Krasnojarski Jenissei 32:27 Kalev harutab Jenissei kaitse hästi lahti. 28:27 Teise veerandaja lõpuni on 6.56 ning Jenissei võtab mõtlemisaja. Vahetuste tralliga on nende mäng lagunenud. Kalev kogub aga vaikselt kindlust. 25:27 Jõesaare võimas pealtpanek! 21:27 Teine veerandaeg algas kohtunike vigurdamisega. Esmalt amdsid nad kaheldava ründevea Jenissei pallurile, seejärel aga järgmisel rünnakul Kalevile. Ehk siis parandasid nii eelmist eksimust. Esimese veerandaja viimastel minutitel Kalevi poolel platsil olnud koosseis ei toiminud ning Jenissei sai vahe sisse. 16:24 Esimene veerandaeg on lõppenud. 13:16 Štelmahers vahetab täna päris uljalt. 4.03 esimese verandaja lõpuni ja juba on väljakul Raieste, Sokk, Kurbas 11:12 Jenissei pallurid on paar korda mööda visanud, kalevlased aga tabanud ning seis võrdsustunud. 2:9. Kalev laseb külalistel vabalt visata ja nad tabavad. Kalev võtab aja maha. Kitsing avab teisel minutil Kalevi punktiarve - 2:3. Kalevi algrivistuses on Dorbek, Vinales, Škele, Kitsing ja Kangur. Jenissei algkoosseisus alustas ka ekskalevlane Chavaughn Lewis. Tere, korvpallisõbrad! Kalev/Cramo võtab täna algusega kell 19 Kalevi spordihallis VTB Ühisliiga raames vastu Kransojarski Jenissei. Venemaa klubi on hetkel viie võidu ja kahe kaotusega koguni teisel kohal.