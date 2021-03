OTSEBLOGI | Kalev/Cramo jätkab VTB Ühisliiga hooaega võõrsil Astana vastu

Vastane on kogunud seni Kalev/Cramo meeskonnast kõigest ühe võidu enam ning seetõttu on tegemist olulise ja põhimõttelise duelliga. Loodetavasti on Eesti rahvuskoondist esitanud kalevlased saanud edukast valiksarjast head innustust ning teistel mängijatel olnud rahulikult aega mänguks valmistumiseks.

Siiski erinevad küsimärgid Kalev/Cramo koosseisu kohal on endiselt õhus. Viimases mängus koduliigas puudusid Sten Sokk, Martin Dorbek ja Maurice Kemp. Kahel esimesel neist on probleemid jalgadega. Kui Dorbeku trauma oli kergem, siis Sokk jääb Astana mängust kannakõõluse põletikuga eemale. Kempile teeb häda kohtumises Permi Parmaga löögi saanud õlg, mis jätab ta samuti Astana matšilt kõrvale. Samuti ei ole meeskonnaga ikkagi liitumas viimases koondisemängus vigastada saanud noort lätlast Arturs Žagarsit, kirjutab BC Kalev/Cramo koduleht.

Turniiritabelis on Kalev/Cramo 3 võidu ja 12 kaotusega eelviimasel 12. kohal. Astana on kogunud 4 võitu ning 11 kaotust ja sellega ollakse kümnendal kohal. Novembris mängisid meeskonnad omavahel Saku Suurhallis ning siis võttis Astana võidu tulemusega 92:85.

VTB: ASTANA - BC KALEV/CRAMO Keene kaotab palli, Astana kasvatab edu juba 11:4-le ning Kalev võtab aja maha. Mängitud neli minutit. Šilinsi kolmene viib Astana ette 9:4. Kalevi kolmesed siiani kolmest null. Kolme esimese minuti järel juhib koduvõistkond 6:4. Lewis viis Kalevi ette 4:3. Thompson vastas kaugviskega - 3.2. 0:2. Hermet avab skoori. Mäng algas. Astana algviisik on: Thomas, Silinš, Štšerbak, Thompson ja Buckner. Kalev alustab viisikuga Keene, Lewis, Jõesaar, Hermet ja Thomas. Tere, korvpallisõbrad! Astana ja Kalevi mäng on peatselt algamas.