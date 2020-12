OTSEBLOGI | Kalev/Cramo jätkab VTB Ühisliiga hooaega Kaasanis. Kas tuleb teine võit?

Kalev/Cramo on hetkel ühe võidu ja nelja kaotusega tabelis 11. kohal.

Tippklubil Unicsil pole seni Ühisliigas ülemäära hiilgavalt läinud, kui kuuest mängust on kogutud kolm võitu ja kolm kaotust ning turniiritabelis ollakse kuuendad, kirjutab Kalevi kodulehekülg. Võidetud on Astanat, Jenisseid ja Himkit, kaotatud Lokomotiv-Kubanile, mõneti ootamatult Zielona Gora võistkonnale ning viimati Zeniidile 64:81.

Unicsi meeskond toetub suuresti kogenud välismängijate panusele, kui meeskonna nimekirjas on hetkel seitse USA päritolu mängijat (neist üks Makedoonia passiga) ning üks kreeklane.

Parima statistikaga Kalev/Cramo mängija senistes VTB mängudes on endiselt mängujuht Marcus Keene 21,5 punkti ja 6,5 sööduga. Viimases mängus 27 punkti visanud ja tähtsal hetkel raske kolmese tabanud mängujuht on kogu liiga resultatiivsuselt teine mees.

Korvi all on asju kontrolli all hoidnud 206 cm pikkune keskmängija Devin Thomas, kes on kogunud 12,8 punkti ja 8,5 lauapalli mängus.

Seni oma ainsates mängudes head minekut näidanud Chavaughn Lewis (18 punkti, 5 söötu) ja Janari Jõesaar (19 punkti, 8 lauapalli) jäävad kahjuks eemale, seega peavad rünnakul suurema rolli võtma Kregor Hermet (seni 10 punkti mängust), Gabe Bealer (8 punkti ja 4,8 lauapalli) ning Sten Sokk (6,3 punkti ja 4,8 korvisöötu). Põnev saab olema vaadata, milline on Eestisse naasnud Maurice Kempi vorm ja panus, kuna kohe on võimalik ennast proovile panna ühe liiga tippmeeskonna vastu.

Kui Lewis ravib vigastust, siis Jõesaar ei saanud Venemaa viisat.

Tänane mäng algab kell 17.00.



Kaasani Unics - Kalev/Cramo 40:25 Antipov sopsab kolmese. Kalev võtab aja maha, kui poolaja lõpuni jäänud 4.56 ja Unics 37:25 juhtimas. Viimased punktid tulid Woltersilt. 35:25 John Holland suurendab Unicsi edu 10-punktiliseks. 33:25 Nurger avab oma tänase punktiarve. 33:23 Sergejev tabab kahest vabaviskest ühe. Devin Thomas teenib juba oma kolmanda vea. 6.54 jääb poolaja lõpuni. 32:23 Kolešnikov tabab ka vabaviske. 31:23 Kolešnikov saab palli veaga korvi. Dorbek eksib kolmesel. 29:23 Ameeriklane White suurendab Unicsi edu. Kalev/Cramo võtab 8.06 enne poolaja lõppu aja maha. 27:23 Antipov suurendab oma punktiarve 5 silmale. Vabavise ei taba. 25:23 jääb tabloole. Teine veerand algab Kurbase 2+1ga. 25:23. Esimene veerandaeg lõpeb Unicsi 25:21 paremusega. 23:21 Morgan korvi alt Nurgeri vastu. 21:21 Kemp viigistab vabaviskest. 21:20 Kemp vähendab vahe minimaalseks ja läheb veel ka vabaviskejoonele. Temalt kuus punkti juba täna. Unics võtab aja maha. 21:18 Keene tabab mõlemad vabavisked. 21:16 Keene'ilt korvi alla sööt Kempile ja kaks punkti Kalevil juures! 1.30 veerandaja lõpuni, Unicsil võistkondlikud vead täis, Keene vabaviskejoonel. 21:14 Kemp avab oma Kalev/Cramo ja VTB liiga punktiarve. 2.50 veerandit mängida. Unics juhtimas 21:12. Kemp saab statistikasse esimese vea Morgani vastu. 19:10 Jordan Morgan. 17:10 Unicsilt tuleb valus kolmene vastu (Uzinski), esimest korda väljakul ka Maurice Kemp. Hermet teenis vea ja tabas kahest vabaviskest ühe. Temal juba 6 punkti kirjas. 14:10. 4.50 avaveerandit mängida, Unics juhib 14:9. 12:7 Wolters korvi alt. 10:7 Uzinski kolmene. 7:7 Hermet Dorbeku söödust. 7:4 Isaiah Canaan 5:4 Keene saab ka käe valgeks. 5:2 Thomas avab Kalevi punktiarve. Sai veel vabaviskejoonele, aga eksis. 3:0 Esimesed punktid Unicsi mehelt Antinopovilt. 5:0 Nate Wolters korvi alt. Unics samuti 24 sekundiga viskele ei jõua. Esimese rünnakuga loovutab Kalev palli. Mäng on alanud! Kalev võidab lahtihüppe. Kalevi algviisik: Thomas, Keene, Hermet, Dorbek, Bealer. Kohtunikud tulevad Montenegrost (Radomir Vojinovic), Lätist (Kristaps Konstantinovs) ja Kasahstanist (Jevgeni Mihhejev). VTB Ühisliiga koduleht kuvab oma esilehel ka ühe siinmail tundmatu kihvleoportaali koefitsiendid - Unicsi võidukoefitsient on 1.10, Kalevil 7.00 ehk Eesti klubi on selge autsaider. Meeskondade tutvustused on algamas.