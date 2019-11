OTSEBLOGI | Kalev/Cramo jätkab Ühisliigat võõrsil, vastaseks peatreenerita jäänud Krasnodar

Krasnodari Lokomotiv-Kuban - BC Kalev/Cramo 28:24. Škele vähendab viimase sekundi kolmesega vahet. 26:19. Kalevil oli hea võimalus veerandaja lõpus seisu vähendada, kuid paraku ei jõutud õigel ajal viskele. Esimene veerand on läbi. 26:19. Kitsingult kahene. 24:17! Sokult väga oluline kolmene! 22:14. Cummingsilt kolmene, Lokomotivi edu kasvab. 17:14. Vinales tabab kolmese. 14:11. O'Bryant kasvatab võõrustajate edu. 12:11. Lokomotiv pääseb kiirrünnakust esmakordselt kohtumist juhtima. 10:11. Cummings toob Lokomotivi punkti kaugusele. 6:11. Kangurilt ja Dorbekult kiirelt kahesed ning Kalev taas viiega ees. 4:7. Kalnietis vastas kiirelt. 2:7. Škele tabab kolmese! 2:2. Cummings viigistab seisu. 0:2. Vinales viib Kalevi juhtima. Kohtumine on alanud! Cramo algviisik: Kangur, Kitsing, Škele, Vinales, Dorbek Cramol on senise 6 mänguga kirjas 3 võitu ja 3 kaotust. Ühe kohtumise vähem pidanud Lokomotivil on võite 3, kaotusi 2. Tervist, korvpallisõbrad! Juba peagi on algamas järjekordne VTB mäng BC Kalev/Cramo jaoks. Sedapuhku minnakse võõrsil vastamisi Krasnodari Lokomotiv-Kubaniga.

Kalev kaotas novembrikuu esimeses mängus võõrsil 90:100 Saratovi Avtodorile ning paikneb 3 võidu ja 3 kaotusega tabelis seitsmendal kohal, kirjutab Kalevi kodulehekülg. Lokomotiiv-Kubanil on sellest kuust kirjas võõrsil saadud 72:81 kaotus Moskva CSKA-le ning nemad jagavad 3 võidu ja 2 kaotusega kolmandat kuni kuuendat kohta.

Uut eurohooaega, sedapuhku EuroCupi, on Lokomotiiv-Kuban alustanud kehvasti. Seitsme vooru järel paikneb meeskond B-alagrupis Veneetsia, Belgradi Partizani, Tofase ja Vilniuse Lietuvos Rytase järel alles viiendal kohal, olles kogunud 2 võitu ja 5 kaotust. Neljapäeval jäädi võõrsil 61:66 alla just liidrile Veneetsiale, debüütmängu teinud Kuzminskas viskas 8 minutiga 3 punkti.

Krasnodari peatreener oli kuni reede, 15. novembrini itaallane Luca Bianchi, kes on siinsetele korvpallisõpradele tuntud eelkõige tänu Kristjan Kangurile. Banchi juhendas Eesti koondise põhitegijat esmalt Siena Montepaschis ning võttis ta seejärel endaga kaasa ka Itaalia rikkaimasse klubisse Milano Olimpia. Pärast 2015. aastal Milanost lahkumist nii Torinot, Bambergi kui ka Ateena AEK-d treeninud Banchi sai Venemaa meedia andmetel Krasnodaris hundipassi pärast neljapäevast kaotust Veneetsiale. See, kes vaid mõned kuud klubi juhendada jõudnud Banchi asemel pühapäeval pukis on, pole veel kindel.

Krasnodar vahetas suvel välja suure osa oma põhikoosseisust. Võtmemängijatest jäid meeskonda vaid nimekad venelased Vitali Fridzon (keskmiselt 9 punkti mängus) ja Dmitri Kulagin (12 p). Uutest meestest tuntumad on baltlaste jaoks kahtlemata Leedu koondise mängujuht Mantas Kalnietis (10 p) ja selle nädala alguses Pireuse Olympiakosest saabunud ääremängija Mindaugas Kuzminskas.