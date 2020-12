OTSEBLOGI | Kalev/Cramo jahib Ühisliigas esimest võitu

Kalev/Cramo on seni Ühisliigas kaotanud kõik neli matši. Tallinnas on kalevlased saanud mängida vaid korra, novembri alguses jäädi Saku suurhallis 85:92 alla Astanale.

Võimalik, et Kalev/Cramo poolelt teevad täna kaasa ka uued täiendused Janari Jõesaar ja Maurice Kemp. Samas on küsimärgi all vigastustega kimpus olevate Chavaughn Lewise, Devin Thomase ja Sten Soku osalemine.

Minski Tsmoki on tänavu võitnud ühe ja kaotanud neli matši. Ainsana käis Valgevene klubi jaks üle Krasnojarski Jenisseist, keda oktoobri alguses võideti võõrsil 86:81. Pühapäeval jäi Tsmoki kodusaalis 60:87 alla Moskva CSKA-le.

TSMOKI KOOSSEIS

Tänasele mängule lubatakse kuni 200 pealtvaatajat.

Kalev/Cramo - Minski Tsmoki Kalevi uute tulijate ja vigaste seis on järgmine: Janari Jõesaar, Devin Thomas ja Sten Sokk teevad soojendust kaasa ja ilmselt mängivad, Chavaughn Lewis ja Maurice Kemp täna platsile ei jookse. Tere õhtust Kalevi spordihallist! Kalev/Cramo ja Tsmoki mänguni on aega 15 minutit.