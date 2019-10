OTSEBLOGI | Kalev tegi hea teise veerandaja lõpu, kuid Parma on jätkuvalt eduseisus

Mängu käik:

Kalev alustas rabedalt ning lasi Parma kiirelt 17:5 juhtima. Kodumeeskonna poolel olid heas hoos ekskalevlane Arnett Moultrie ja kaks kaugviset tabanud Lorenzo Williams. Eeskätt tänu Kristjan Kanguri edukale mängule jõudis Kalev viie punkti kaugusele (14:19), ent avaveerand kuulus siiski Parmale 23:16. Moultrie oli toonud juba 13 punkti.

Teisel veerandajal Parma edu püsis, ent poolaja lõpuminutitega tegid kalevlased 10:2 spurdi ning pikale vaheajale mindi kodumeeskonna 37:34 eduseisus.

PERMI PARMA - BC KALEV/CRAMO Kangur seisab korvi all hästi ja Moultrie ei saa palli korvi. 39:42. Škele tabab. 37:40. Kitsingu kolmene veel Kalevi esmakordselt juhtima. Kalev teeb 11nda pallikaotuse, vastasel neid vaid viis. 37:37. Škele kolmene toob tabloole viigi. Teine poolaeg algas. Avapoolaeg lõppeb Parma eduseisus 37:34. 37:34. Vinales tabas vabaviske. Parma sai veel ka tehnilise vea. 37:33. Kitsing korvi alt. Algab avapoolaja viimane minut. 37:31. Kitsing tabab kolmese. 37:28 Parmale. 35:28. Jõesaar ja Škele tabavad. 35:24 Parmale. Kalev võtab mõtlemisaja. 32:22. Grigorjev kasvatab Parma edu 10-punktiliseks. Ridamisi möödaviskeid ja praaki mõlemalt poolelt. 30:22. Zabelin tabab kolmese. 27:20 Parmale. 25:20. Vinales (kahel korral) ja Zabelin tabavad kahepunktivisked. Avaveerand lõppeb Parma eduseisus 23:16. 23:16. Kohtunikud annavad viimase vabaviske uuesti, mille Grigorjev tabab. 22:16. Grigorjev tabab kolmest vabaviskest ühe. Algas avaveerandi viimane minut. 21:16. Škelelt vabavisked. 21:14. Moultrie karistab taas kalevlasi. Kuidagi ei saa me temaga hakkama. 19:14. Kangur tabab veelkord ja Parma on sunnitud aja maha võtma. 19:12. Kangur ja Jõesaar (kolmene) tabavad. Kõik Parma punktid on toonud Lorenzo Williams ja ekskalevlane Arnett Moultrie. 19:7. Parma leiab taas osavalt Moultrie, kes tabab. 17:7. Kitsing lõpetab Kalevi mõõna. 17:5. Moultrie tabab koos veaga ja realiseerib ka vabaviske. Juba 14:5. Jälle Moultrie tabab. Kalevlased 9-punktilises kaotusseisus. Kalev võttis mõtlemisaja. 12:5. Williams jätkab pahanduste tegemist, tuues veel kaks punkti. Vinalesi kolmene ei taba. 10:5. Moultrie surub palli korvi. 8:5. Williams nõelab juba teise kolmesega. 5:5. Škele läbimurdest kaks punkti. 5:3. Williams tabas kaugviske. 2:3. Kitsing tabab vabavisked, Permi poolel tabas Moultrie. Kalev alustas viisikuga Dorbek, Kangur, Vinales, Škele ja Kitsing. Mäng algas! Kalevlased on järjepanu alistanud nii Nižni Novgorodi, Kaasani Unicsi kui ka Peterburi Zenidi. Kalev astub kohe-kohe võõrsil vastamisi Permi Parmale, jahtides VTB Ühisliigas neljandat järjestikust võitu. Tere, korvpallisõbrad!

Kui veel mõned aastad tagasi kuulusid mõlemad meeskonnad liiga autsaiderite hulka, siis viimaste aastatega on kerkitud meeskondadeks, kes suudavad heal päeval idaliigas kõiki üllatada. Tänavust hooaega alustasid laupäevastest vastastest selgelt paremini kalevlased, kes on järjepanu alistanud nii Nižni Novgorodi, Kaasani Unicsi kui ka Peterburi Zeniidi. Liigatabelis paikneb Kalev/Cramo (3-1) ajalooliselt kõrgel teisel kohal, juhib Moskva oblasti Himki (5-0). Perm pole Ühisliigas võiduarvet veel avanud, olgugi et meeskonna eelarve on Kalev/Cramost tänavu mitu korda suurem.

Avavoorus kaotas Perm 74:89 Moskva CSKA-le, seejärel jäädi 99:105 alla Nižni Novgorodile ja 88:90 Krasnojarski Jenisseile. Võiduta jätkavad lisaks Parmale veel vaid Saraatovi Avtodor ja Minski Tsmoki.

Permi ja Tallinna esiklubid on Ühisliigas kohtunud kuuel korral, neist neli on võitnud Kalev/Cramo. Permi viimane võit pärineb seejuures üle-eelmisest hooajast, mullu oli mõlemas mängus tugevam Eesti meeskond.