OTSEBLOGI | Kalev püüab VTB Ühisliiga play-off’iks paremat asetust hankida, poolaeg kaotati Nižni Novgorodile viie punktiga

BC KALEV/CRAMO - NIŽNI NOVGOROD Kalevilt järjekordne kolmene. Kalev on näidanud täna head visketabavust kaugelt (kolmesed 12/21) Kalev on ees 73:69. Wroten tabab kahese, Kalev ees 70:63. Mängida veel 8.23 Kitsing eksib viskel, Kalev on 3. veerandi lõpuks juhtimas 66:59. Kalevi poolelt saab Wroten nüüd tehnilise vea ja Baburin vähendab vabaviskejoonelt Nižni kaotusseisu. Kalev ees 66:58 Kohtunikega vägagi tuliselt vaidlema läinud Nižni peatreener Zoran Lukic saadeti väljakult minema! Lynch tabab kahese ja Kalevi edu juba 65:54. 3. veerandit mängida 1.41. Kalev on sattunud hoogu, kui Lewis tabab samuti kolmese! Kalev ees 61:54 Wroten tabab teise kolmese järjest ja Kalevi edu 58:52. Sellist edu pole meil veel täna olnud. Kalevi suurimad punktitoojad hetkel Moultrie (13), Lewis (12) ja Wroten (10). Nižni poolelt resultatiivseim Dragicevic 11 silmaga. Wroten tabab kolmese ja Kalev pääseb üle pika aja juhtima! Nižni võttis minutilise vaheaja. Lynch toob kaks punkti ja viigistab seisu, 52:52 Kolmandat veerandaega on jäänud mängida viis minutit, kui Kalevil neli viga tehtud Nižnil vigu sel veerandajal tehtud 1. Lewis tabab kolmese ja Kalev maas ühe punktiga, 50:51 Kangur annab valesöödu, aga Nižni mängija astub joonele ja Kalev saab uue võimaluse rünnata. Czerapowicz tabab kahese ja suurendab Nižni edu. 47:51 Teine poolaeg on alanud! Lewis alustab kohe tabava kolmesega. 42:44 Esimese poolaja statistikat: "Puudu on energiast ja tahtest. Rünnakul proovitakse individuaalselt lahendada, võistkondlik mäng hetkel puudub. Mitu asja on vaja poolajal üle rääkida," sõnas Indrek Reinbok intervjuus Kanal 12 eetris. Kalev lõpetab poolaja ilusa kiirrünnakuga, mille Moultrie lõpetab pealtpanekuga. Poolajaks Kalev maas 39:44. 1.15 mängida esimest poolaega, Kalev maas 37:42 Wroten eksib mõlemal vabaviskel, seis jätkuvalt 34:40 Gerasimov tabab kahese ja suurendab Nižni edu 40:34 peale. Mirkovic murrab korvi alla, aga eksib viskel. Kalev kaotusseisus 32:36 Moultrie tabab korvi alt koos veaga viske! Moultrie tabab ka vabaviske ja vähendab kaotusseisu viiele punktile. 29:34 Kitsing tabab kolmese ja avab kalevlaste punktiskoori teisel veerandil. Kalevlastel on paar rünnakut järjest mäng kokku jooksunud. Nižni edu hetkel 28:21 Keedus teeb Gerasimovale vea. Ühe vabaviske Gerasimov ka tabab, Nižni ees 25:21. Wroten vähendab vahe ühepunktiliseks. Nižni Novgorod võidab avaveerandaja 22:21. Kitsing tabab vavavisked ja Kalevi kaotusseis 17:22 Nižni Novgorod on pääsenud 17:15 juhtima, 2.45 veel mängida esimest veerandit. Novgorod läheb Hummeri kahesest 10:9 ette. Mirkovic paneb kolmese ja viib Kalevi 7:6 ette Moultrie toob 2 punkti ja viigistab seisu 2:2 Kalev alustab järgmises algviisikus - Kurbas, Mirkovic, Moultrie, Lewis, Kangur. Nižni algviisik - Komolov, Dragicevic, Hummer, Czerapowicz, Baburin. Tuletame meelde, et hooaja esimeses omavahelises kohtumises jäi Kalev võõrsil peale numbritega 82:68. Tervist korvpallisõbrad! Juba varsti on algamas Saku Suurhallis VTB Ühisliiga põhihooaja eelviimane kohtumine BC Kalev/Cramo jaoks, kes võõrustab Nižni Novgorodi.

Kalevlased võtsid kolmapäeval kodus muljetavaldava 96:78 võidu Peterburi Zeniidi üle ja kindlustasid esmakordselt klubi ajaloos pääsu play-off’i. Meie USA trio Tony Wroten, Arnett Moultrie ja Chavaughn Lewis viskas Zeniidi vastu kokku suisa 70 punkti.

Siim-Sander Vene endise koduklubi Nižni Novgorodi näol on tegu meie otsese konkurendiga, kirjutab Kalevi kodulehekülg mängu eelvaates. Kui Kalevil on hetkel kirjas 12 võitu ja 12 kaotust, siis Nižnil 13 võitu ja 11 kaotust. Esimese omavahelise kohtumise pidasid meeskonnad oktoobris liiga avavoorus, kui Kalev teenis võõrsil kindla 82:68 võidu. Ivan Almeida tõi Kalevile 36 punkti, Nižni parim oli 19 punktiga Vladimir Dragicevic.

Nižni vorm on pärast tagasihoidlikku hooaja algust selgelt paranenud. Klubi serblasest peatreener Zoran Lukic on vahetanud põhiturniiri jooksul neli mängijat välja ning saanud meeskonna mängumootori tööle. Koht play-off’is kindlustati sisuliselt juba märtsis, mil võideti neli kohtumist järjest.

Kõige enam peavad kalevlased laupäeval Nižni mängijatest silma peal hoidma USA tagamängijal Kendrick Perryl ja juba mainitud Montenegro ääremängijal Vladimir Dragicevicil, kes kombineerivad kahe peale keskmiselt 29 punkti mängu kohta. Venelastest on tänavu Nižni tulemuslikem olnud Ivan Strebkov, kes kogub keskmiselt 12 punkti kohtumises. Ent ka Kalevil pole midagi häbeneda: pärast Arnett Moultrie meeskonda tulemist on Eesti esiklubist saanud kogu liiga üks resultatiivsemaid meeskondi, samuti paikneme me tabeli tipus lauapallide arvestuses.