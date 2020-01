OTSEBLOGI JA FOTOD | Kalev/Cramo võitis üliolulises Ühisliiga kohtumises lähirivaali vastu poolaja suure eduga

Tänavusel hooajal on korra juba kohtutud, kui 10. novembril oli Saraatovis toimunud mängus kodumeeskond edukam 100:90. Eesti klubi jaoks oli see nukker kaotus eriti selles plaanis, et hooaega nelja kaotusega alustanud Venemaa tiimi jaoks oli see tänavune esimene võit.

Tolles mängus jäid kalevlased kõige enam hätta 206 cm pikkuse ameeriklasest keskmängija Isaiah Hicksi takistamisega, kes kogus lõpuks 28 punkti, 16 lauapalli ja 5 kulpi (efektiivsusteguriks 39). Kalev/Cramo poolel vastasid Kyle Vinales ja Kristjan Kitsing kumbki 19 punktiga ja Aigars Škele arvele kanti 12 silma ja 10 korvisöötu.



BC KALEV/CRAMO - SARAATOVI AVTODOR Poolaeg Kalevile 45:28! Kangur teeb poolteist minutit enne poolaja lõppu kolmanda vea ja läheb pingile. Kalev ees 43:26. Ja Škele teeb läbimurdest juba 34:18. Nii hoida! Seitse minutit poolajani ja 30:18. Kalevi edu aina kasvab. Algas teine veerandaeg. Kalevi resultatiivseimad: Vinales 9, Jõesaar 7, Kitsing 6. Kahesed on 9st 6, kolmesed 6st 4. Vinales teenib 2,6 sekundit enne lõppu kolm vabaviset, millest tabab kaks. Kalev võidab esimese perioodi 26:15. Lõpus tõmmati Avtodori kaitse täiesti ribadeks. Jõesaarelt pealtpanek ja Kitsingult veel üks kolmene! Kalev juba 24:15 ees. Kuigi Kalev juhib 3.42 enne esimese veerandi lõppu 19:13, teeb suurt muret lauavõitlus. Avtodor on saanud juba kaheksa ründelauda, millest viis on korjanud Mouhammadou Jaiteh. Mees nagu mägi. Kohtumist on vaatama tulnud koguni 18 NBA skauti, nende seas ka endine Sloveenia koondislane Primož Brezec. Kitsing lisab kolmese ja suurendab koduvõistkonna edu 12:6 peale. Vastaste peatreener Predrag Krunic võtab aja maha. Kalev lasi alguses vastastel lihtsaid korve visata, aga nüüd oln olukord kontrolli all. Vinales viib Kalevi 9:6 ette. Esimest veerandit mängida 6.22. Mäng käib! Kalev/Cramo algviisik: Kyle Vinales, Aigars Škele, Janari Jõesaar, Kristjan Kangur, Kristjan Kitsing. Vastastel alustavad Markel Starks, Elgin Cook, Nikita Mihhalovski, Isaiah Hicks ja Mouhammadou Jaiteh. Tere õhtust! Kalevi ja Avtodori kohtumise alguseni on jäänud 20 minutit ja võistkonnad teevad sooja.



Avtodori senise hooaja kõige resultatiivsemaks meheks on olnud 197 cm pikkune ääremängija Elgin Cook, kes keskmiselt toob 16,7 silma ja 5,9 lauapalli. Tagaliinis teeb mängu ameeriklane Markel Starks, kelle keskmised näitajad on seni olnud 15,5 punkti ja 6,3 resultatiivset söötu.

Esmaspäevasele mängule tulevad mõlemad klubid kolmemängulise kaotusteseeria pealt.

Seni on Avtodor olnud kalevlaste jaoks väga ebamugav vastane. Kokku on omavahel kohtutud 11 korda ja Eesti tipptiimil on ette näidata vaid üks võit – 19. märtsil 2018 skooriga 95:89. Seejuures on keskmiselt Saraatovil lubatud omavahelistes heitlustes visata 91,8 punkti ja ise visatud 81,8 silma.