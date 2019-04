OTSEBLOGI JA FOTOD | Kalev/Cramo tegi hea poolaja, Wroten ajas kolmese joone tagant päris hullu

BC Kalev/Cramo - Peterburi Zenit

43:32 Wroten lasi poolaja lõpetuseks veel ühe hullu kaugviske sisse. Võtab täitsa muigama. Aga tore!!!

40:32 Lewis vabavisetel 1/2.

Poolaega minna 48,3 sekundit, Lewis saab mina vabaviskejoonele. Zenit kasutab teist mõtteaega.

39:32 Wrotenilt jälle keeruline kolmene.

36:32 Serbia koondislane Simonovic vabavisetel 1/2.

36:31 Lewis läbiminekust.

34:31 Dorbekult nurgast kolmene.

31:31 Valiev korvi alt. Moultrie on pärast ebasportliku saamist väga tujukas ja kaitses väga ei punni.

31:29 Wroten korvi alt.

Kalev teisel veerandajal seni kuue minutiga viis punkti. Nii on keeruline tulemust teha.

29:29 Valiev korvi alt. Kairys võtab teist korda aja maha.

29:27 Valiev vabaviskejoonelt 2/2. Poolaega minna 4.15.

29:25 Lewis kiirest, Zenit munas eelnevalt 4-2 kiire ära.

27:25 Simonovic vabaviskejoonelt 1/2.

Moultrie pani küll pealt, aga Kangur sai söödu andmisel ründevea.

27:24 Simonovic realiseeris mõlemad vabavisked.

Moultrielt täiesti mõttetu viga, frustratsiooni pealt ebasportlik. Täpselt 6 minutit poolaja lõpuni. Kalevi peatreener Kairys võttis aja maha.

27:22 Valievilt 2+1 korvile minek, vabavise mööda.

27:20 Miller-McIntyre kiirest 2+1, aga pani vabaviske mööda.

Zeniti mehed eksivad ikka lubamatult palju lähivisetel. Meile mõistagi sobib, aga ega see lõpuni nii jää. Kardetavasti.

27:18 Scrubbilt nurgast kolmene.

27:15 Wrotenilt ulme kolmene, praegu kukub ikka kõik sisse.

Wrotenilt lapsik eksimus, ei saanud 8 sekundiga palli üle toodud.

24:15 Uthoff keskpositsioonilt.

Kalevi resultatiivseim 8 punktiga Moultrie, 7 punkti on lisanud Wroten. Moultrie visked 4/4. Meeskonna visked väljakult 73 protsenti (11/15). Nii lõpuni muidugi ei kesta.

Veerandaega Kalevile 24:13, kohe päris kiitust väärt!

24:13 Wroten lollitab vastaste pikki.

22:13 Wrotenilt 2+1 rünnak.

Vastaste loots Joan Plaza on Zeniti eesotsas alates detsembrist. Varasemalt olnud pikema perioodi Madridi Reali (2006-2009) ja Malaga Unicaja peatreener (2013-2018).

Zenit kasutab esimest mõtteaega, veerandaega mängida 1.38.

Wroten eksis kahel vabaviskel.

19:13 Wroten avas isikliku punktiarve. Veerandaega minna 2.01.

17:13 Uthoff kaugelt.

17:10 Lynch ründelauas ja punktid ka lisaks.

Kurbas ja Moultrie puhkama, sisse Lynch ja Keedus.

Esimesed vahetused - Kangur ja Mirkovic puhkama ning Kitsing ja Wroten mängu.

15:10 Simonovic keskpositsioonilt.

15:8 Kalevilt korralik vahespurt, Kurbas korvi lähistelt. Hea sööt otsaaudist Kangurilt.

13:8 Moultrie keskpositsioonilt.

Mängitud 4.32.

11:8 Moultrie korvi alt.

9:8 Uuesti Moultrie.

7:8 Moultrie korvi alt.

5:6 Simonovic vabaviskejoonelt 1/2.

Ühel otsatribüünil on ka paarkümmend valjuhäälset Zeniti fänni. Päris kõvasti annavad kuuma.

5:5 Kurbaselt nurgast kolmene. Scrubb samuti kaugelt.

2:2 Mekel kohe vastas.

2:0 Lewis läbiminekust.

Pall on mängus.

Kannud külma veega on valmis, et hakata vastastele naha vahele kallama.

Kõik on valmis ja loetud sekundite pärast läheb mänguks.

Algrivistused teada. Kalev/Cramo - Branko Mirkovic, Chavaughn Lewis, Tanel Kurbas, Arnett Moultrie ja Kristjan Kangur. Zenit - Gal Mekel, Vladislav Truškin, Marko Simonovic, Philip Scrubb ja Jevgeni Valiev.

Algab meeskondade tutvustamine.

Täna on üks mäng VTB liigas veel - Nižni Novgorod võõrustab Moskva oblasti Himkit. Kohtumine algab samal ajal Kalev - Zeniti vastasseisuga.

Kohtumise alguseni kümmekond minutit. Tundub, et täna on Kalevi halli tulemas enam-vähem täismaja. Rahvast koguneb päris jõudsalt.

Vastaste nimekas peatreener Joan Plaza sõnas tänase mängu eel, et Zeniti rahuldab vaid võit. Mis sest, et paar olulist mängijat on erinevatel põhjustel puudu, selle taha ei saa pugeda.

Tere korvpallihuvilised! Täna võib olla see ajalooline päev kui Eesti klubi kindlustab esimest korda pääsme VTB Ühisliiga play-off'i. Selleks ei ole vaja teha rohkemat kui alistada Peterburi Zenit, liigatabeli viies meeskond. Köömes?

Margus_1: Ega taganttulijatel ka lihtne pole. Avtodoril on Kalevi edestamiseks vaja 2 võitu (2st) ja Jenisseil 3 võitu (3st). Kuna neil üks mängudest omavahel, siis teoreetiliselt on ainult üks selleks suuteline. Lisaks peaks siis vastavalt kotti panema veel Himki või Unicsi. Kalevil oleks kindlam üks võit saada, aga võib ka olemasolevast seisust täitsa piisata. Võimalik, et Kalev kindlustab oma PO jõudmise näiteks pühapäeval.

Fänn: Täna on Kalevil eriti hea võimalus play-off koht kindlustada, sest Zeniidil on puudu Reynolds, Voronov, Desjatnikov ja Karasjov. Zeniidi korvialune on seetõttu eriti hõre.

Elu muutus natuke lihtsamaks.