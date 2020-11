OTSEBLOGI JA FOTOD | Kalev/Cramo peab Ühisliigas esimese kodumängu. Kas Astanad õnnestub võita?

Enne mängu:

Tegemist on Kalev/Cramo Ühisliiga hooaja esimese kodumänguga. Matš on publikule avatud, aga kohtade arv on piiratud.

Kalev/Cramo on Krasnojarski Jenissei kõrval ainus võistkond, mis pole suutnud Ühisliigas tänavu võiduarvet avada. Võõrsil kaotati nii Peterburi Zenitile kui ka Moskva oblasti Himkile, Krasnodari Lokomotiv-Kubani vastu andis Kalev loobumiskaotuse.

Kalevi poolelt ei saa täna kaasa teha hüppeliigest vigastanud Rauno Nurger, küll peaks selle hooaja Ühisliiga debüüdi tegema Chavaughn Lewis.

Astana on senisest viiest kohtumisest võitnud ühe, see tuli 19. oktoobril võõrsil Himki üle. Pühapäeval jäi Astana Zenitile võõrsil alla koguni 52:85.

Tavapäraselt on Astana meeskonnas põhiraskust kandmas välismängijad. Eelmise hooaja leegionäridest on meeskonda jäänud üksnes 188 cm pikkune tagamees Jeremiah Hill. Sellel hooajal on lisaks neljale ameeriklasele meeskonnas ka kaks lätlast – Martins Meiers ja Ojars Šilins.

Meeskonna liidriks on keskmiselt 16 punkti ja 5 lauapalli mängust kogunud 201 cm pikkune ääremängija Adonis Thomas. Peatreenerina jätkab kolmandat hooaega Emil Rajkovic Põhja-Makedooniast.

Novembris on Kalev/Cramol pidada veel üks mäng, 15. kuupäeval kohtutakse kodus Tsmoki-Minsk võistkonnaga. Lisaks on sellel aastal kalendris veel kaks võõrsilmängu, kui detsembris kohtutakse Nižni Novgorodi ja Kaasani Unicsiga. Ilmselt võib aga kalender veel täieneda, kuna Covid-19 viirus on teinud omad korrektuurid ja kõiki selle hooaja mänge hetkel veel paika pandud ei olegi.

Kalev/Cramo - Astana Astanalt 9:2 vahespurt, külalised on viis ja pool minutit enne poolaja lõppu 29:28 ette läinud. Lisaks teeb Thomas juba kolmanda vea. Thomas vajutab ka teisel veerandil korraliku haamri, seekord üle Meiersi! Kalev ees 26:20, esimese poolaja lõpuni on kaheksa minutit. Alanud on ka teine veerandaeg. Kalevile on punkte toonud ainult neli mängijat: Sokk ja Thomas on visanud 7, Keene 5 ja Chavaughn Lewis 3 punkti. Astana kasuks on Ojars Šilins visanud 5 punkti. Keene lõpetab veerandi kolmesega, Kalev ees 22:18. Sten Soku kaks järjestikust korvi viivad Kalevi taas ette. Minut esimese veerandi lõpuni, Kalev juhib 17:15. Kalev/Cramo skooriliider Marcus Keene pole täna kuigi efektiivne olnud, ameeriklane on seni viskeid tabanud neljast üks. Astana on punktiga peale läinud, 13:12. Kuus ja pool minutit mängitud, Kalev 12:11 ees. Devin Thomas raiub vasaku käega pealt ja viib Kalevi 8:4 ette. Astana juhib küll kahe ja poole minuti järel 4:3, aga nende lätlasest põhitsenter Martins Meiers teeb juba teise vea ja läheb pingile. Mäng on alanud! Kohtunikebrigaad pole täna nii rahvusvaheline kui tavaliselt. Jurgis Laurinavicius ja Villius Maciulaitis tulevad küll neutraalsest riigist ehk Leedust, aga kolmas vilemees on Mihkel Männiste Eestist. Kalev/Cramo algviisik: Marcus Keene, Martin Dorbek, Chavaughn Lewis, Kregor Hermet, Devin Thomas. Et Kalevil puudub vigastuse tõttu Rauno Nurger, tuli klubil eestlaste limiidi täissaamiseks täna üles anda 17-aastane Julius-Erik Kastein. Nurgeri mängupaus peaks ulatuma paari nädala kanti. Soojenduse ajal liikus ta ringi küll longates, aga väga hull ei paistnud seis olevat. Tere õhtust! Erinevalt paljudest Eesti viimaste päevade spordisündmustest on Kalev/Cramo ja Astana mäng ilusti toimumas. Mängu alguseni jääb 15 minutit.