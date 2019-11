OTSEBLOGI JA FOTOD | Kalev/Cramo kasvatas Astana vastu eduseisu juba 18-punktiliseks

Kalev/Cramo - Astana

Kalevi mõtlemisaeg.

Kalev on suutnud kuue minutiga visata vaid viis punkti. See veerandaeg 5:17.

Astana spurdi järel on vahe vaid kuus punkti - 76:70.

Sokk ja Škele tegid viienda vea...

Lõpuni jääb viis minutit.

76:61 - Jõesaar tabas rünnaku viimasel sekundil (!) kaugviske.

Godfrey lõpetas Kalevi kuiva seeria - 73:59.

Kalev on ligi kolm minutit kuival olnud, rünnakul on selgelt hätta jäädud.

Kalev võtab mõtlemisaja - edu on vähenenud 71:59-le.

4:0 spurt Astanalt.

Viimase veerandi esimese pooleteise minutiga pole veel skoori tehtud.

Kalev tegi väga ilusa kolmanda veerandaja ning lõpetab selle perioodi kindlas eduseisus 71:53.

Vinalesi arvel on juba 21 punkti, 6 resultatiivset söötu ja 5 lauapalli.

Kangur ja Vinales viivad Kalevi ette juba 69:53.

Kolmanda veerandi lõpuni jääb kaks minutit ja 20 sekundit.

Vinales tabab kiirrünnakul koos veaga ja realiseerib ka vabaviske - 65:50.

Sokk jõuab seitsme punktini - 62:50.

Godfrey pakkus ilusa pealtpaneku - 58:45.

Jõesaarelt taas kaks punkti ning lisaks viga ja tabav vabavise.

Sokk tabab Kalevi poolelt mängu viienda kolmese - vahe taas +10.

Astana on teinud 5:0 spurdi - 50:43.

Jõesaar on hoos ja toob veel kaks punkti - 50:38.

Külalised võtavad Kalevi 8:2 spurdi järel mõtlemisaja.

Jõesaar ja Vinales viivad Kalevi kümnega juhtima - 48:38.

44:38 - Vinales ja Jõesaar on teinud teise poolaja alguses Kalevi skoori.

Teine poolaeg algas.

Kyle Vinales on Kalevile toonud 10 punkti, Kitsing ja Raieste kumbki seitse punkti. Astana poolelt on Dušan Ristici arvel 12 punkti ja 6 lauapalli.

Kalev võitis poolaja 40:36.

Kitsing karistab kolmesega ja Kalevil on tänase mängu suurim edu, 40:34!

Raieste arvel on lühikese ajaga juba seitse punkti! Kalev on 37:34 ette läinud, poolaega on mängida veel 1.25.

Sander Raieste pääseb alles nüüd esimest korda mängu ja viskab kohe tagasihüppelt ilusa korvi. Ent kaitse käriseb. Kaks ja pool minutit enne poolaja lõppu on Kalev 32:33 taga.

Kyle Vinalese lühikese aja jooksul visatud kaheksa punkti viivad Kalevi 28:26 ette. Poolajani 4.40.

Kitsing viigistab. 24:24. Poolajani kuus minutit.

Kangurilt kolmene! 18:22.

Teise veerandaja alustuseks teeb skoori kunagine NBA mängija Isaiah Whitehead. Kalev on taga 15:21.

211 cm pikkune serblane ongi Astana suurim skooritegaija ja lauavõitleja, tema hooaja keskmised näitajad on 19,3 punkti ja 10,7 lauapalli.

Godfrey on Kalevi kasuks toonud kuus punkti, Astana resultatiivseim on Dušan Ristic kaheksa punkti ja kolme lauapalliga.

Veerandi lõpp läheb siiski käest ära, Kalev on 10 minuti järel 15:19 taga.

Nüüd viibivad väljakul peamiselt vahetusmehed. Kalevi pink on vähemalt esialgu etem ja kodumeeskond juhib 1.15 enne veerandi lõppu 15:14.

Kangur puhkama, tema asemel tuleb väljakule katseajal olev ameeriklane Calvin Godfrey, kes saab neljandal korral palli sisse. Kalev on kolm minutit enne esimese veerandaja lõppu 9:14 taga.

Malcolm Hilli kolmene viib külalised 8:5 ette. Esimest veerandit on mängida viis minutit.

Kohtumine on alanud praagirohkelt ja korvidevaeselt. Mõlemad klubid on kolme minutiga visanud kaks punkti.

Mäng algas!

Kalev/Cramo algkoosseis: Kyle Vinales, Aigars Škele, Janari Jõesaar, Kristjan Kangur, Kristjan Kitsing.

Tere õhtust! Kalev/Cramo ja Astana kohtumine on Kalevi spordihallis peagi algamas.