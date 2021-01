OTSEBLOGI JA FOTOD | Kalev/Cramo kaotas olulises mängus Poola klubile esimese poolaja napilt

Kalevi poolelt ei mängi täna Chavaughn Lewis ja Kregor Hermet. Lewist segab vigastus, Hermet on jaanuaris hädas olnud koroonaviirusega.

Kalev/Cramo meeskond on seni peetud kümnest mängust saanud ainsad kaks võitu Minski Tsmoki võistkonna vastu ning sellega ollakse 13 meeskonna seas 11. kohal.

Zielona Gora on seni pidanud 15 mängu ning kogunud kaheksa võitu ja seitse kaotust, sealjuures on viimasest kuuest mängust võidetud lausa viis. Jaanuaris on peetud kolm mängu, napp 64:65 kaotus tuli vastu võtta Unicsilt ning seejärel on võidetud 80:75 Minski Tsmoki võistkonda ja 77:64 Avtodori.

Kalev/Cramoga sellel hooajal veel kohtutud ei ole, kalevlaste positiivsete koroonaproovide tõttu lükkus edasi 9. jaanuarile plaanitud mäng Poolas. Lisaks VTB liigale osaletakse ka Poola meistrisarjas ning ka seal läheb samuti väga hästi – 21 võidu ja 2 kaotusega ollakse eeskujulikult tabelit juhtimas.

Meeskonna kindlaks liidriks on kujunenud Taani koondislane Iffe Lundberg. Suurepärast hooaega tegev 26-aastane ja 193 cm pikkune tagamängija on senistes mängudes kogunud keskmiselt 19,8 punkti, 3,7 lauapalli ja 5,3 resultatiivset söötu.

Paremuselt teiseks korvikütiks on meie publikule väga hästi tuntud mees, lätlasest ääremängija Ronalds Freimanis. Kahel hooajal ka Kalev/Cramo särki kandnud palluri keskmisteks näitajateks on olnud 17,3 punkti ja 4,8 lauapalli mängu kohta. Korvialust valitseb 213 cm pikkune USA päritolu keskmängija Geoffrey Groselle, kes on kogunud keskmiselt 15,7 punkti ja 6,6 lauapalli mängu kohta.

Kalev/Cramo - Zielona Gora Kalevi poolelt on Marcus Keene visanud 16 punkti, Janari Jõesaare arvel on 12 ja Martin Dorbek on visanud 8 punkti. Zielona Gora resultatiivseim on 16 punktiga Gabriel Lundberg. Esimene poolaeg läbi. Kalev on 44:47 kaotusseisus. Sten Sokule tormatakse rünnakul otsa. Kalev saab palli ründevea tõttu tagasi, aga mängujuhil läks veri lahti ja haava tuleb õmmelda. Teise veerandi keskel on Kalevit tabanud täielik lagunemine. Rünnakul ronib Kalev vastaste käte alla ja vastused tulevad välkkiirelt. 37:43. Kalev pääses teise veerandi alguses korraks 28:21 ette, aga vastaste ohtlikuim mängija Gabriel Lundberg tõi Zielona Gora taas kahe punkti kaugusele. Kalev/Cramo on hätta jäänuf vastaste pick'n'roll ja pick'n'pop mänguga. Isegi kui esimene lõige korvi ei too, jääb lõpuks keegi ikka korvi alla või eemale vabaks. Kalevlaste õnneks suutis Roberts Freimanis neli korda korvi alt mööda visata. Kalev siiski kaotab esimese veerandaja 20:21. Tanel Kurbas tabab lauapõrkest kolmese ning Janari Jõesaar ja Maurice Kemp lisavad korvid poolkiirrünnakutest. Nüüd on omakorda Kalev neljaga ees, 20:16. Zielona Gora saab kaks lihtsat korvi järjest ja Kalevi peatreener Roberts Štelmahers võttis aja maha. 10:14, viis minutit esimese veerandi lõpuni. Kolm minutit mängitud, Martin Dorbeki kolmene viib Kalevi 10:8 ette. Keene viib Kalevi 2:0 ette. Mäng on alanud! Kalev/Cramo algkoosseis: Marcus Keene, Martin Dorbek, Janari Jõesaar, Maurice Kemp, Rauno Nurger. Thomas viimase info kohaselt siiski täna suure tõenäosusega ei mängi, ta toodi soojenduseks platsile pigem vastaste hirmutamiseks. Enne mängu toimus leinaseisak Zielona Gora peatreeneri Žan Tabaki ema mälestuseks. Horvaat ei sõitnud ka Tallinnasse, teda asendavad abitreenerid. Zielona Gora poolelt vaatab tänast mängu dresside ameeriklane Blake Reynolds. Mingi imemehega tegu pole, tema keskmine punktinäit on 6,2. Iseasi, kui heas vormis Thomas on ja kui palju minuteid ta mängida saab - ameeriklane on kogu jaanuri koroonaprobleemide tõttu vahele jätnud ning on alavormis. Tere õhtust! Kalev sai enne kohtumist ühe võistkonna liikme tagasi, Devin Thomas teeb soojendust kaasa. Meenutus eelmisest kohtumisest, kus Kalev/Cramo võitis võõrsil Minski Tsmokit:https://www.delfi.ee/article.php?id=92347489