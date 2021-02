OTSEBLOGI JA FOTOD | Kalev/Cramo jäi Ühisliiga eelviimase tiimiga esimesel poolajal hätta

Kalev/Cramo - Krasnojarski Jenissei

Jenissei kasuks on 13 punkti visanud Leyton Hammonds ja Dustin Hogue'i arvel on 12 punkti ja 6 lauapalli.

Kuigi Jenissei kontrollis esimest poolaega üsna kindlalt, suutis Kalev eelkõige tänu Marcus Keene'i individuaalsele meisterlikkusele haardeulatuses püsida. Ta on visanud 18 punkti. Maurice Kempi arvel on 8 punkti, ükski teine kalevlane pole üle nelja punkti visanud.

Kalev kaotas esimese poolaja 38:45.

Marcus Keene tabab kaks kolmest järjest, Kalev on poolteist minutit enne teise veerandi lõppu 34:43 kaotusseisus.

Jenissei on oma 38 punktist visanud kolmesekundialast koguni 26 punkti. See suhe on väga kõrge.

Mida aeg edasi, seda enam lõhutakse Kalevit korvi alt ära. Pikkuses ei jää kalevlased väga palju Jenisseile alla, aga toorest jõudu on külalistel enam.

Esimese poolaja lõpuni on 7.45, Keene vähendab Kalevi kaotusseisu 26:30 peale.

Nurger tegi oma kolmanda vea ja läks taas pingile, aga samas olukorras võttis ta paariks kogemata mängust välja ka Kalevile palju pahandust teinud tsentri Dustin Hogue'i. Jõulise ameeriklase jalavigastus polnud siiski tõsine ja ta sai platsile naasta.

Kalev kaotas esimese veerandaja 21:26.

See ei tähenda, et Jenissei agressiivne poleks. On küll, eriti võistkonna kohta, mis saabus Tallinnasse viietunnise ajavahega Krasnojarskist.

Štelmahers võtab esimesel veerandajal juba teist korda aja maha, rohkem tal esimesel poolajal time-oute polegi. Seis on Kalevi poolt vaadates 17:24 ja valem on sama - liiga palju tuleb pallikaotusi, kusjuures osa nii, et mingit survet ei ole.

Lisaks tegi Rauno Nurger kaks viga ja keskmängija koha peal peab rügama Maurice Kemp.

Jenisseile veel kaks punkti juurde. Kalev on mitmel korral palliga nii hooletult ümber käinud, et Jenissei saab kiirrünnakusse joosta. Jenissei on teinud kolm vaheltlõiget, millest on teenitud seitse punkti.

Kolm ja pool minutit mängitud, Kalev on jäänud 10:13 kaotusseisu.

Vastaste nimekas juhendaja Dražen Anzulovic paistab tüüpilise Balkani kooli treenerina - isegi pärast seda, kui Jenissei mängija lõpetab rünnaku edukalt ja punktid tulevad juurde, läheb ta pingi juurde ja käratab midagi. Mängu alguses pingile jäänud Jenissei skooriliidril Mihhail Kulaginil jääb selle peale vaid õlgu kehitada.

Nurger ja Keene teevad korvi alt skoori. Pooleteise minuti järel juhib Kalev 5:2.

Mäng algas!

Kalev/Cramo algkoosseis: Marcus Keene, Martin Dorbek, Janari Jõesaar, Maurice Kemp, Rauno Nurger.

Kalevi poolelt on täna ainus kindel eemalejääja Chavaugn Lewis. Devin Thomas ja Kregor Hermet tegid soojenduse kaasa, aga isegi kui Roberts Štelmahers nad platsile saadab, ei tasu suuri minuteid oodata.

Tere õhtust! Kalevi ja Jenissei matši alguseni on jäänud alla kümne minuti.