OTSEBLOGI JA FOTOD | Kalev/Cramo alustas viimast veerandit Minski vastu kahepunktilises kaotusseisus

VTB: BC KALEV/CRAMO - MINSKI TSMOKI

70:72 Tsmoki kolmene. 2.25 lõpuni

70:69 Vinales viib Kalevi ette.

68:69 3.34 lõpuni. Mõlemad pooled eksivad palju.

63:64 Kisub loteriiks.

60:60. Neljas veerandaeg algas mülemalt poolt korvipõuaga. Lõpuks surub Jõesaar palli korvi ja Tsmoki võtab aja maha. 8.11 lõpuni.

58_60. Kolmas veerandaeg on lõppenud. Veerandaja lõpp oli paras paugutamine. Kalev sai siiski peamiselt Vinalese korvidest järgi. Oluline roll oli selles siiski ka paranenud kaitsemängul.

56:56 Kalevi kaitse peab.

50:56 Tsmoki sai neli vabaviset järjest, kolm neist tabasid. 1.40 veerandaja lõpuni.

44:49 Vinalese arvel on juba 17 punkti. 4.42 kolmanda veerandaja lõpuni. Tsmoki võtab mõtelmisaja. Vinales küll tassib, kuid teised peavad kaasa tulema, üksi ta seda mängu lõpuni välja ei vea.

41:47. Vinales tassib Kalevit järgi. Loodetavasti süttivad sellest ka kaaslased.

33:45 Kalevi kaitses on palju segadust ning peatreener võtab aja maha. Mehe rahulolematus on ilmne. 8.17 kolmanda veerandaja lõpuni.

Alagas teine poolaeg.

Kalevi kaugvisete tabavus on nadi ning samas puudub ka teravus - selle ilmekaks näiteks on fakt, et Kalev on teenitud kõigest kaks vabaviset.

31:40. Esimene poolaeg on lõppenud. Ärkamine oli siiski näiline. Kalev viskas teise veerandajaga kõigest seitse punkti, Tsmoki sai aga juurde 20silma. Tsmoki vahetusmeeste pink oli Kalevi varumeestest selgelt üle.

28: 34 Šelmahers on sättinud platsile üsna huvitava koosseisu: Sokk, Dorbek, Kurbas, Kitsing ja Holton. Nullseisust on saadud nende meestega liikuma.

24:30 Kalev pole teise veerandaja viie minutiga saanud ühtegi punkti.

24:26 Sten Soku ja Sander Raieste vahetused olid ebaõnnestunud ning lõid Kalevi rütmi segamini. Ebakindlus on levinud ka teistele meestele. Nüüd tuleb sellet välja tulla. 6.46 poolaja lõpuni ja Kalev võtab teist korda aja maha.

24:20 Teine veerandaeg on alanud krobeliselt. Tsmoki kaitse on muutunud agressiivsemaks ning Kalevil on raskusi. Štelmahers võtab aja maha.

24:20 Esimene veerandaeg on lõppenud. Kui kohtumise alguses oli Kalevi kaitse hea, siis veerandaja lõpus lasti Tsmokil vabamalt tegutseda.

22:20 Kalev lubab vastastel liiga kergelt korvi alt punkte noppida.

4.44 esimese verandaja lõpuni. Kalev juhib 16:6 ning Tsmoki võtab aja maha.

Kalev on hästi alustanud. Visked tabavad ja kaitses on Tsmoki elu tehtud ebamugavaks. Olulised sööduliinid on kinni pandud.

9:3 Vinalese arvel on juba seitse punkti.

2:3 Tsmoki alustas küll tabava kolmesega, kuid järgmised rünnakud on Kalev kaitses kinni saanud.

Kalevi algviiskus tulevad platsile: Vinales, Škele, Dorbek, Kangur ja Kitsing

Tsmoki rivistuses on koguni kolm endist kalevalast: Branko Mirkovic, Vitali Ljutitš ja Maksim Salaš.

Mõistagi ei saa vastast alahinnata ning mäng ei tõota tulla Kalevi jaoks kerge.

Tänases kohtumises on Kalev/Cramo selge soosik ning võit kohustuslik. Kalevil on seni neli võitu ja neli kaotust, Minski Tsmoki on kaotanud kõik seitse seni peetud kohtumist.

Tere õhtust! Mängu alguseni on jäänud pisut üle viie minuti.