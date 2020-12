OTSEBLOGI | Hõreda koosseisuga Kalev/Cramo kohtub aasta viimases mängus heas hoos Nižni Novgorodiga

VTB Ühisliiga: Nižni Novgorod - Kalev/Cramo

Kalevi seis pole sugugi lootusetu. Teist veerandaega on mängitud kaks minutit, kaotusseis on 22:28. Marcus Keene on kalevlaste poolelt visanud kaheksa punkti, Martin Dorbeki arvel on kuus punkti.

Esimese veerandaja võitis tulemusega 24:17 Nižni Novgorod.

Kaks minutit esimese veerandaja lõpuni, Nižni Novgorod on ees 20:11.

Kuus minutit mängitud, kodumeeskond on ees 15:7. Jõesaar teeb teise isikliku vea.

Strebkov on hoos. Nelja minuti järel on venelasel kirjas 10 punkti, Nižni juhib 11:4.

Pärast väikest viivitust on mäng alanud, esimese korvi viskas Nižni poolelt Venemaa koodislane Ivan Strebkov.

Pingilt sekkuvad seega Janis Kaufmanis, Tanel Kurbas ning noormängijad Indrek Sunelik ja Georg Kask.

Kalev/Cramo algviisik: Marcus Keene, Martin Dorbek, Janari Jõesaar, Maurice Kemp, Rauno Nurger.

Kohtunike sekka kuulub täna... eestlane Aare Halliko! Põhjuseks ilmselt see, et koroonaviiruse tõttu polnud võimalik neutraalsete riikide kohtunikke Nižni Novgorodi lennutada.

Tere õhtust! Nižni Novgorodi ja Kalev/Cramo kohtumine on õige pea algamas.

