OTSEBLOGI | Heas hoos BC Kalev/Cramo loodab Siberis Krasnojarski Jenissei vastu võidulisa teenida

Rääkides Siberi tiimi liidritest, siis VTB liigas teevad vastastele kõige rohkem pahandust võõrleegionärid. 28-aastane ameeriklasest tagamees Davion Berry on seni kogunud keskmiselt 18,1 punkti, 3,3 lauapalli ja 3 söötu, 30-aastane ja 211 cm pikkune horvaat Tomislav Zubcic 15,7 silma ja 5,9 lauapalli ning 27-aastane ja vaid 198 cm pikkune tsenter Dustin Hogue 12,7 punkti ja 6,9 lauapalli. Venelastest on kõige teravama käega Denis Zahharov, kelle kontole on kirjutatud seni keskmiselt 11,3 silma.

Läbi Ühisliiga ajaloo on Kalev/Cramo ja Jenissei pusinud väga võrdselt, kui senistes mängudes on Eesti klubil ühevõiduline edu (7-6). Ka tänavuse hooaja esimene kohtumine õnnestus Kalev/Cramol koduses Kalevi spordihallis detsembri alguses 94:87 võita. Superesituse tegi toona Janari Jõesaar, kelle arvele jäi 23 punkti ja 13 lauapalli ning efektiivsustegur 31. Kolmeseid 5/7 tabanud Kristjan Kitsing lisas 22 silma ja Kyle Vinalese arvele kogunes 16 punkti, 8 söötu ja 5 lauapalli. Vastaste parim oli 27 punkti visanud Davion Berry.

Kalevlased on erinevalt vastasest mängule vastu sammumas väga positiivse fooni pealt, kui kahe liiga peale on tiimil käimas 7-mänguline võitudeseeria. Viimati suudeti neljapäeval skooriga 92:68 alistada Rapla Avis Utilitas. Koduse rivaali vastu ei käinud väljakul tagamees Martin Dorbek ja ameeriklasest korvialune jõud Michael Finke, kellest esimest vaevab käevigastus ja teist väike põlvehäda. Mõlemad kõnealused mehed sõidavad võistkonnaga Venemaale kaasa ning nende mängimine otsustatakse kohapeal.

Pärast Krasnojarskiga mängimist ootab juba neljapäeval Kalevit ees Euroopa üks parimaid klubisid Moskva CSKA (12-4), kes tänavu lubanud endale juba nelja kaotuse näol VTB Ühisliigas tavapärasest rohkem puterdamist. Pärast seda jääb Eesti klubil põhiturniiri lõpuni veel seitse mängu.