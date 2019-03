OTSEBLOGI | BC Kalev/Cramo võõrustab VTB liigas Himkit. Kas Šved ja Co võetakse taas pihtide vahele?

Himki (13-5) on oma mänguvormi Ühisliigas samuti viimastel nädalatel oluliselt parandanud. Viimatises Ühisliiga mängus alistati tiitlikaitsja Moskva CSKA 73:72. Himkil on käsil mitmes mõttes huvitavad ajad, sest jaanuaris naasis kolmeaastase pausi järel meeskonna tüüri juurde Leedu korvpallilegend Rimas Kurtinaitis. Lisaks on võistkond hiljuti täiendust saanud kolme mängija näol. Läti koondise põhimees Janis Timma ja Venemaa rahvusmeeskonna pikaaegne tsenter Dmitri Sokolov ei vaja siinsele korvpallipublikule ilmselt tutvustamist. Kolmas liituja on aga 24-aastane USA ääremängija Andrew Harrison, kes saabus Moskvasse nädala keskel NBA-st.

Olgu ümber parasjagu kes iganes, juhib Himki vägesid jätkuvalt Aleksei Šved. 30-aastane venelane kogub liiga resultatiivseima mängijana keskmiselt 24 punkti mängus. Šved naasis pikalt vigastuspausilt just märtsi alguses peetud võidumängus CSKA-ga, kus viskas meeskonna 73 punktist üle poolte ehk 37.

Himkil jäi alles neljapäeval seljataha Euroliiga mäng Madridi Realiga, mis kaotati kodus 75:100. Ühtlasi minetati sellega sisuliselt ka edasipääsulootus. Tollest kohtumisest jäi vigastuse tõttu eemale meeskonna tänavune parim leegionär, veel mullu Miami Heat’is mänginud Jordan Mickey.

Kalev on kohtunud Himkiga Ühisliigas 15 korral ja võitnud neist ühe, eelmise aasta jaanuaris Saku suurhallis peetud mälestusväärse matši (92:84). Selle hooaja esimese omavahelise mängu võitis Himki oktoobris Moskvas 80:73.