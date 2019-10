OTSEBLOGI | BC Kalev/Cramo läheb võõrsil vastamisi Nižni Novgorodiga

Kalevi jaoks on tänavune hooaeg alanud keeruliselt. Probleeme on olnud ka meeskonna kokkumängitamisega, kui vigastuste tõttu loobuti juba kolme leegionäri Zach Smith, Antino Jackson (mõlemad USA-st) kui ka Dwight Coleby (Bahamalt) teenetest. Nende asemel toodi hiljuti tiimi Kyle Vinales ja Ryan Richards.

Eelmisel nädalal meeskonnaga liitunud Vinales teeb täna oma Ühisliiga debüüdi. Ryan Richards ei saanud veel Venemaale viisat ja jääb Nižni mängust paraku eemale, vahendab BC Kalev/Cramo koduleht.

See kõik on andnud tunda ka tulemustes. Eesti-Läti ühisliigas on neil kirjas üks võit ja üks kaotus. Nädalavahetusel jäädi üllatuslikult alla Jurmala Betsafele 56:68. VTB Ühisliigas on neil kirjas üks kaotus, kui avavoorus tunnistati kodus Moskva oblasti Himki paremust 63:86. Nižni Novgorod alustas VTB hooaega võidukalt, alistades avaringis Permi Parma 105:99.

Nižni ja Cramo omavaheline kohtumine algab Eesti aja järgi kell 19.00. Delfi kajastab kohtumist otseblogi vahendusel.