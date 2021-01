Euroliigas neljandat kohta hoidev Peterburi Zenit oli kursis, et Kalev/Cramo põhitegijatest pooled on viimastel nädalatel koroonaviirusega hädas olnud. Ent Zenit ei tulnud tühja Kalevi spordihalli lonkima. Vastupidi, mõne minutiga oli kuulsate külaliste edu 16 : 2 ja põnevaks ei läinudki. Skoori mõttes kerge tööpäev, aga see ei tähenda, et vastased poleks kvaliteeti näidanud. Lõpuks kaotas Kalev 51 : 87.

Ühe võidu ja kaheksa kaotusega VTB Ühisliigas eelviimasel positsioonil olev Kalev/Cramo loodab, et millalgi läheb kergemaks.

Põhimängujuht Marcus Keene’i naasmisest hoolimata Zenitiga peetud matšis algkoosseisus alustanud Sten Sokk sõnas, et nakatumine näitas mitmele kalevlastele, millise märgi koroona kehale jätab.