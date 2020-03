Moskva oblasti Himki esitas VTB Ühisliigale ultimaatumi

Ühisliiga on vähemalt 10. aprillini pausil, aga juhtkond on avaldanud lootust, et pärast seda on võimalik hoolimata koroonaviiruse levikust mängudega jätkata.

"Mängitud on umbeks kaks kolmandikku põhihooaja kohtumistest. Kui hooaeg lõpetatakse, oleks loogiline, et paremusjärjestus pannakse paika vastavalt põhiturniiri järjestusele. Kuidas siis veel? Eelmise hooaja põhjal? Kui selline otsus tuleb, ütlevad sponsorid meile, et hooaega ei lõpetatud, makske raha tagasi," ütles Himki mänedžer Pavel Astahhov Venemaa meediale.

Himki on võitnud 18 kohtumist ja kaotanud vaid ühe, tiitlikaitsja Moskva CSKA (15-4) on teine ja Krasnodari Lokomotiv-Kuban (14-6) kolmas.