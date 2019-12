Minski Tsmoki peatreener: au vastasele, kes võitles iga palli pärast!

Kalevi peatreener Roberts Štelmahers: "Me teadsime, kui oluline see mäng on. Võtmetähtsusega kodumäng võrdse vastase vastu. Valmistusime hoolikalt, aga kõik ei läinud päris nii, nagu me tahtsime. Me ei tabanud vabadest kohtadest, samal ajal kui vastane tegi pisut regulaarsemalt skoori. See on korvpall: kui sa sisse ei viska ja annad vastasele võimalusi, siis sa kaotad. Esimesel poolajal oli meil rünnakul agressiivsusest puudu. Meil oli ainult kaks seeriat vabaviskeid. Aga selline on elu."

Minski Tsmoki peatreener Rotislav Vergun: "Vastased olid hästi organiseeritud ja osavad. Meil polnud enne tänast võitu, aga väärinuksime seda paljudes mängudes. Ja uskusime, et saame selle varsti. Kalevi kahjuks juhtus see täna. Aga ma pean vastasele au andma, sest nad võitlesid iga palli pärast. Soovin Kalevile tulevikuks edu ja tänan ma mängijaid, kes selle tähtsa võidu ära tõid. Tulemuste saavutamiseks pead olema kannatlik. See võit on meie edasise edu alus."