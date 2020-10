Levira käivitas spordiülekannete portaali

„Koostöö Levira spordiportaaliga on BC Kalev/Cramo jaoks sellel hooajal väga oluline, kuna nii saame viia oma VTB Ühisliiga mängud võimalikult paljude huvilisteni. Koostöös Leviraga oleme leidnud lahenduse n-ö virtuaaltribüüni näol, mis arvestades tänaseid kodumängude publiku piiranguid, annab Klubile võimaluse jäämata saanud piletitulu mingil määral tagasi teenida. Kindlasti on see lahendus kõigile huvilistele algselt uus, kuna varem ei ole pidanud VTB Ühisliiga ülekannete eest tasuma. Arvestades olukorda maailmas ja kõiki kasutusele võetud piiranguid peab Klubi samuti mõtlema, kuidas selles praeguses olukorras toime tulla ning loodame, et kõik huvilised ja korvpallisõbrad panevad meie Klubi jätkusuutlikkusele õla alla ning vaatavad uuest spordiportaalist meie mänge,“ rääkis BC Kalev/Cramo manager Ramo Kask.

Esimest VTB liiga mängu sport.television.ee keskkonnas saab vaadata pühapäeval, 11. oktoobril, mil BC Kalev/Cramo kohtub Krasnodaris Lokomotiv-Kubaniga.