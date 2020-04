Leedu korvpallilegend süüdistas Venemaa korvpallijuhte CSKA eelistamises

"Me kõik teame, et kui CSKA-st ei saa Venemaal meistrit, võrdub see suure katastroofiga," sõnas Kurtinaitis, vahendab Eurohoops.

"Kord leidis see katastroof ka aset," vihjas Himki boss 2011. aastale, kui tema juhendatav Himki tuligi Venemaa meistriks.

"Olime ka käesoleval aastal selleks valmis. Ma uskusin, et meil on potentsiaali võidelda CSKA-ga. Me tõestasime seda ka ainsas omavahelises VTB liiga mängus, mille võitsime kindlalt (96:80)," arutles leedulane.

"Mul pole mingit kahtlust, et kui CSKA oleks katkestamise hetkel juhtinud, oleks lõppseis ka fikseeritud. Lugesin Andrei Vatutini (CSKA president - toim.) intervjuud, kus ta ütles, et Himki tahab paberi peal meistriks tulla. Ei taha. Me ei vaja selliseid tiitleid," lisas Kurtinaitis.

Siiski rõhutas Kurtinaitis, et nad olid VTB Ühisliiga katkestamise hetkel kindlalt liidrikohal ja väärisid meistritiitlit. Kui Himkil oli 19 mängu järel kirjas 18 võitu, siis teisel kohal asuval CSKA-l kolm võitu vähem.