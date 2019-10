Hooaja eel räägiti Kalev/Cramost kui võistkonnast, kellel on raske mullust edu korrata. Esimesed mängud tõestasidki, et võib minna keeruliseks. Siiski tundub kalevlaste lätlasest peatreener Roberts Štelmahers olevat mees, kes suudab ka kivist vee välja pigistada.