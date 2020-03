Kristjan Kitsing tühjale saalile mängimisest: asi on maailmas jama, peame sellega tegelema

"Esimene poolaeg polnud hea, kuigi vahe ei läinud eriti suureks. Visked ka ei kukkunud ja raske oli vastastel järgi püsida. Midagi pole teha. üks kaotus tuli juurde. Aga eks meie kontrolltööd ja eksamid veel tulevad. Järgmised kaks kodumängu on juba kohustuslik võita," rääkis Kalev/Cramo snaiper Kristjan Kitsing pärast kohtumist.

Kalevil on tabelis 8 võidu kõrval 12 kaotust, praegu hoitakse kinni kaheksandast kohast, mis tagaks viimasena pääsme veerandfinaali.

Mäng peeti koroonaviiruse ohu tõttu tühjale saalile ja praegu pole teada, kuidas Ühisliiga hooaeg edasi läheb. Eesti-Läti liiga kohtumised on juba teadmata ajaks peatatud.

"Kahju, et need asjad praegu niimoodi on. Publikuga oleks kindlasti parem mängida olnud, ikkagi kuues mees väljakul. Aga tervis eelkõige. Kerge ärevus on ikka, mis edasi saab. Igal pool on teadmatus. Ma arvan, et Ühisliiga järgib ka teisi liigasid, mis on mängud peatanud. Sportlasena tahaks ikka mängida, aga nagu ütlesin, siis asi on maailmas praegu jama. Peame sellega tegelema," ütles Kitsing.