Kristjan Kangur pärast suurt võitu: oleme pikkuselt ja kaalult väiksem võistkond, aga süda on suur

"Oleme ausad, VTB-s on kõik võidud tähtsad. Loomulikult on tore võita tugevat vastast, keda pole ammu võidetud ja see võitude-kaotuste tasakaal on päris balansist väljas. Ma arvan, et kiitus tervele võistkonnale ja me olime päris tublid täna. Võitsime tugevat võistkonda ja mitte väikese punktivahega," ütles Kalev/Cramo kapten Kristjan Kangur peale mängu intervjuus ERR-ile.

"Ma arvan, et see Nižni Novgorodi mäng aitas ka meid natuke tagant, sest andis paljudele enesekindlust. Me hetkel oleme pikkuselt ja kaalult väiksem võistkond, aga süda on suur," viitas Kangur teisipäevale, kui võõrsil võideti Nižni Novgorodi 76:74.

