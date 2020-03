Korvpalli VTB Ühisliiga teatas hooaja peatamisest, ajendiks toodi Eesti eriolukord

"Koroonaviiruse leviku tõttu kuulutati Eestis välja eriolukord. Lisaks on mitmete klubide liikmed puutunud kokku nende riikide võistkondadega, kus ohutase on kõrge, näteks Itaalia, Prantsusmaa, Hispaania ja Saksamaa. Ka mitmed mängijad on Ühisliiga juhtkonnale avaldanud muret võimaliku terviseohu pärast," põhjendati otsust Ühisliiga kodulehel.

Suurem osa Ühisliigas mängivatest klubidest asub Venemaal, kus ametlike andmete järgi pole koroonaviiruse epideemia veel puhkenud.

Viimane mäng enne pikemat pausi peeti aga eile just Tallinnas. Kalev/Cramo kaotas tühjas Kalevi spordihallis 81:98 Krasnodari Lokomotiv-Kubanile.

Ühisliiga avalduse lõpus seisis, et kui olukord läheb turvalisemaks, loodetakse mängudega jätkata.

