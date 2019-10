Kes on Ühisliiga suurim üllataja? Loomulikult Kalev/Cramo! Štelmahers: mängime südamega

Kalev/Cramo on seni neljast kohtumsiest teeninud kolm võitu. Teiste seas on alistatud soosikute sekka kuuluvad Kaasani Unics ja Peterburi Zenit.

„Usun, et see on tiimitöö tulemus. Kõik mängijad annavad väljakul endast maksimumi. Kõik toetavad teineteist. Sellised asjad saavad otsustavaks igas liigas,“ märkis Štelmahers.

„Püüame jääda kahe jalaga maa peale ning saame väga hästi aru, et Ühisliigas tuleb iga võit raskelt. Aga see on sport. Oleme õnnelikud, et suutsime pakkuda sellise erakordse tulemuse,“ viitas lätlane kalevlaste 22-punktilisele võidule Unicsi üle. „Kõik ütlevad, et me mängime südame. See on kõige tähtsam.“

Štelmahers avas veidike ka meeskonnasisest töökorraldust. „Väljakul viib minu ideid peamiselt ellu Kristjan Kangur. Tavaliselt on see mängujuhi töö, kuid ka suured mehed võivad olla võistkonna südametunnistuseks. Ta annab tiimikaaslastele nõu, näitab võitlejahinge ning ühendab tiimi,“ kiitis Štelmahers eestlasest vanameistrit.

Nooremate mängumeeste osas arutleti, kas Sander Raieste võiks tõusta Ühisliiga hooaja uustulnukaks. „Ta on valmis mängima professionaalses liigas. Meie pink on üsna lühike ning seetõttu vajame Raieste panust. Olen tema senise arenguga rahul. Ta on kindlasti liiga üks paremaid noormängijaid,“ kiitis kalevlaste juhendaja.

Leegionäride osas tõdes Štelmahers, et ostingud veel käivad ja meeskonda soovitakse tugevdada. „Otsime täiendusi. Praegu otsime mängijat, kes võiks tegutseda nii suure ääre kui ka keskmängija positsioonil,“ sõnas ta. „Löön ka ise otsingutel kaasa. Iga mängija palkamine on kollektiivne otsus.“