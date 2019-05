Kas Chavaughn Lewis saab Unicsi vastu mängida?

Mõistagi tekitab muret tõsiasi, et Kalevi ajaloo esimene VTB Ühisliiga play-off kohtumine Kaasani Unicsi vastu leiab aset juba homme. Võistkonna füsioterapeudi Priit Lehismetsa sõnul peaks aga Lewis siiski mänguvalmis olema - Lehismets rääkis portaalile Korvpall24.ee, et vigastus osutus õnneks küllaltki kergeks ning Unicsi vastu mängimist see segada ei tohiks.

Lehismetsa sõnul on päris terveid mängijaid vähe, kuid kellegi tervisehädad ei ole õnneks liiga tõsised. “Praegu on meil näiteks Lewisel hüpekas, (Kristjan) Kitsingul põlv, Tanel Sokul oli põlv, nüüd sai korda, (Reggie) Lynchil on näpp, (Erik) Keedusel achilleus, (Tony) Wrotenil selg, (Kristjan) Kanguril selg. Mis veel…? Madis (Soodla) on terve. Branko (Mirkovic), temal on ka koguaeg kuskilt midagi…, (Maksim) Salaš sai eile jõhkra puuka. Meil on 13 mängijast kaheksal midagi viga, aga kõik on sellised mured, millega saab mängida.”

