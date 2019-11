Kalevit võitnud VTB Ühisliiga klubi vallandas peatreeneri

Pašutinile sai saatuslikuks pühapäevane kaotus Parmale (81:97), mis kukutas meeskonna VTB Ühisliigas 11. kohale. Avtodoril on nüüd tabelis kaks võitu ja viis kaotust.

Saratovi klubi president Vladimir Rodionov kinnitas, et ettepanek lepingu lõpetamiseks tuli Pašutinilt endalt.

"Hoolimata valusast allajäämisest Parmale läksime Jevgeniga lahku väga soojade tunnetega. Võib liialdamata öelda, et Jevgeni on Avtodori legend. Tema teened ja panus klubi arengusse on märkimisväärsed," sõnas president ja lisas: "Pärast Permist naasmist tuli Jevgeni ise minu juurde ja tunnistas, et selle meeskonnaga ei õnnestunud tal midagi ning me tegime ühiselt lahkumineku otsuse."