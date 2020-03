Kalev/Cramo teatas reede õhtul, et nende hooaeg praegu pausile pandud VTB Ühisliigas on lõppenud. Juba varem oli koroonaviiruse tõttu otsa saanud kodune korvpallihooaeg. Klubi presidendi Toomas Linamäe sõnul andis see otsus võimaluse teatada mängijatele lepingute lõpetamisest.