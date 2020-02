Kalevi ekstreener Donaldas Kairys tõusis VTB Ühisliiga klubi peatreeneriks

Avtodor sõlmis 42-aastase leedulasega lepingu kuni 2020/21 hooaja lõpuni.



Kairys toob Avtodori abitreeneriks kreeklase Georgios Dedase, kellega koos töötas ta viimati Piraeuse Olympiakoses Kestutis Kemzura abilisena.

Avtodor lõpetas senise peatreeneri Predrag Kruniciga lepingu, sest meeskond on saanud Ühisliigas kuus kaotust järjest ning on langenud eelviimasele ehk 12. kohale.

„Mul on väga hea meel Saraatovis olla. Olen klubi juhtkonnale selle võimaluse eest tänulik. Ma pole sel hooajal Avtodori mänge eriti näinud, kuid on ilmne, et paljud asjad nõuavad siin muudatusi. Minu ülesanne on kõvasti tööd teha ja anda endast parim, et see meeskond ja need mängijad endast maksimumi välja pigistaks," sõnas Kairys klubi koduleheküljel.