Kalev/Cramole kaotanud CSKA peatreener kiitis Eesti klubi ja viitas korvpallivälistele probleemidele

"Meil pole praegu lihtne. Olime mitmel korral enam kui kümne punktiga ees, kõige suurem vahe oli 14. Vastased ründasid suurepäraselt, nad said vabalt visata ja suutsid võita," võttis Itoudis CSKA kodulehe vahendusel mängu kokku.

"On selge, et praegu pole meie probleem ainult korvpalliväljakul, sest ka meie viskasime palju punkte. Viimasel ajal oleme teisel ja kolmandal veerandil võistkonna sees ning platsil toimunud läbielamiste tõttu kehvasti esinenud. Kõik see kajastub mängus. Meil on käsil üks keerulisemaid kuid, aga peame ennast kokku võtma ja uskuma tulevikku," lisas kreeklane.

CSKA põhikeskmängija Nikola Milutinov peab õlatrauma tõttu hooaja lõpuni audis olema, täna ei teinud kaasa ka Will Clyburn ja Tornike Šengelia.

Lisaks vigastustele on CSKA-l probleeme olnud ka suurima skooritegija Mike Jamesiga. Sügisel läks James tülli Itoudisega, aga pärast lühikest mängupausi naasis ta platsile ja näitas suurepäraseid esitusi. Jaanuaris tekkis Jamesil lahkheli juhtkonnaga ja sel korral kaaluti ka ameeriklase võistkonnast minema saatmist.

Viimastel kohtumistes on ta taas väljakul olnud ja taas palju punkte visanud, aga võite tuleb aina harvemini.