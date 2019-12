29-aastane Moultrie siirdus Kalevist suvel Venemaale, kus tõmbas selga samuti VTB-s mängiva Permi Parma särgi. Meeskond lõpetas aga ameeriklasega distsiplinaarprobleemide tõttu koostöö.

Seejärel tundis tsentri teenete vastu huvi ka Kalev/Cramo, aga Moultrie soovis kopsakamat palka ja ütles pakkumisele ära.

Sportando kirjutas nädala alguses, et Moultrie lendas Hiina, et saaks ennast näidata sealses kõrgliigas mängivale Zhejiangi klubile. Nüüd aga on Moultrie sõlminud lepingu hoopis Pekingi Royal Fightersi meeskonnaga. Pekingi juhendaja on endine NBA täht Stephon Marbury, kes kahel korral ka Tähtede Mängule valiti.

Standings provided by Sofascore LiveScore