Kalev/Cramo vajas võitmiseks äratuskella

Kui ei saa nõuga, saab jõuga. Ent Tallinnasse sõitnud Saratovi Avtodori korvpallivõistkonna kohta see ütlus vähemalt esmaspäeva õhtul ei käinud.

Kalev/Cramo kaotas mitme jõulise korvialuse palluriga mehitatud Venemaa klubile ründelauad 8 : 21, aga võitis mängu võrdlemisi kindlalt 88 : 76. Teisel poolajal kahanes vahe kõigest korra alla kümne punkti. Kalevi resultatiivseim oli 20 punktiga Kyle Vinales.

Eesti esivõistkonna kasuks 12 punkti visanud Kristjan Kitsingu sõnul suudeti kohtumiseks hästi valmistuda. Oma rolli mängis ka eelmise nädala ootamatult kindel kaotus Eesti-Läti liiga rivaalile Ventspilsile.

„See mõjus äratuskellana. Tähtsad mängud, mille olime suurelt kaotanud, tekitasid rusuvat tunnet. Mul on hea meel, et meeskond tuli kokku ja näitasime head mängu,” ütles Kitsing. Ta lisas, et Kalev pani Avtodoriga mängimiseks valmistudes rõhku nende kehvale kolmeste protsendile. Ka Tallinnas tabas Avtodor 22 kolmesest kõigest viis, samal ajal ei pääsenud korvialune ülekaal maksvusele.

Ühisliigas sai kalevlaste jaoks läbi kolmemänguline kaotusteseeria, aga midagi lihtsamaks ei lähe. Alates veebruarist peetakse viis mängu järjest võõrsil, teiste seas tuleb kohtuda Moskva CSKA, Kaasani Unicsi ja Peterburi Zenitiga.

Vähemalt praegu tõusis Kalev kuue võidu ja kaheksa kaotusega kaheksandaks, viimasele play-off’i kohale. Avtodor on nelja võidu ja üheksa kaotusega 12. kohal.